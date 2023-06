Calciomercato Juventus News/ Pochettino vuole Vlahovic, per la fascia idea l’idea Mazzocchi (5 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VLAHOVIC VERSO IL CHELSEA

Il calciomercato Juventus deve sicuramente sciogliere il nodo legato all’allenatore (ne abbiamo parlato poc’anzi), ma anche quello legato a tanti calciatori della rosa: il verdetto del campo (causa penalizzazione) dice Conference League, quello della Uefa potrebbe cancellare anche questa competizione. Chiaramente, la Juventus dovrà fare le sue valutazioni perché non è affatto detto che alcuni big scelgano di restare in un contesto simile. Uno di questi è Dusan Vlahovic, reduce da una stagione mediocre: del resto, la stessa società bianconera aveva aperto alla cessione dell’attaccante serbo qualora fosse arrivata un’offerta congrua (ricordando anche il costo del suo acquisto dalla Fiorentina).

Ecco: questa offerta potrebbe arrivare dal Chelsea, che esattamente come a gennaio potrebbe aprire a un calciomercato faraonico. Anche a Stamford Bridge Vlahovic sarebbe senza coppe, ma con uno stipendio più elevato e forse un progetto più solido; tuttavia, al momento il suo approdo ai Blues è legato alla situazione di Romelu Lukaku che, esaurito il prestito all’Inter, farà formalmente ritorno a Londra. Il belga ha già fatto sapere di voler rimanere in nerazzurro: qualora i due club dovessero trovare un accordo, Mauricio Pochettino si rivolgerebbe – stando a quanto trapela – alla Juventus per il cartellino di Vlahovic, dunque scenari in evoluzione.

MAZZOCCHI PER LA FASCIA

Per quanto riguarda le entrate, il discorso legato al calciomercato Juventus è molto simile: i colpi a grande effetto per l’estate potrebbero diradarsi, la società bianconera eventualmente punterebbe su calciatori di livello “minore” con i quali però provare a costruire un progetto che possa durare, soprattutto dal punto di vista economico, esattamente come era accaduto nel 2011 dopo i due settimi posti in Serie A. Sul taccuino della società (di Cristiano Giuntoli?) ci sarebbe Pasquale Mazzocchi, che con la Salernitana ha anche raggiunto la nazionale: calciatore duttile, che sistemerebbe anche i problemi che la Juventus si trascina sulla fascia destra dalla cessione di Joao Cancelo.

Mazzocchi però è seguito da tante squadre del nostro campionato: resterebbe volentieri alla Salernitana, lo cerca il Bologna ma soprattutto, e da tempo, sulle sue tracce c’è il Milan che non ha mai fatto mistero di apprezzare Mazzocchi, che nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli potrebbe fare l’esterno sulla trequarti come anche il terzino destro, o eventualmente cambiare fascia. Insomma, rischia di esserci un’asta per le prestazioni del calciatore: vedremo cosa succederà, al momento è presto ipotizzare in quale squadra giocherà Mazzocchi nella prossima stagione ma il calciomercato Juventus ha tutto l’interesse a tenere monitorato lo scenario.











