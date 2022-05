Calciomercato Juventus news/ Kone e Kostic idee per Allegri! (ultime notizie)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PIACE KOUADIO KONE

Non solo Paul Pogba sulla lista dei desideri di Arrivabene e Cherubini, la Juventus vuole rifondare il centrocampo in questa sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da La Stampa, il nuovo nome è quello di Kouadio Konè, centrocampista 21enne del Borussia Moenchengladbach, accostato anche al Milan questo inverno. L’ex Tolosa è alto 1.85, ha tanta corsa e grande forza nelle gambe che gli permette di lasciare sul posto l’avversario. Sembra un giocatore box to box, capace ad inserirsi in area coi tempi giusti e molto abile nel recuperare palloni: la posizione di mezz’ala è quella che meglio lo valorizza, ma questa stagione ha dimostrato di poter fare la differenza anche come interno in una mediana a due.

Stemma Juve sul taglio di capelli ai figli di 6 e 8 anni/ Ex moglie denuncia il padre

Dal primo luglio 2021 il suo valore è cresciuto del 114%, toccando i 15 milioni di euro, ma la sensazione è che il club tedesco possa spingersi anche a richieste superiori. Sul classe 2001 ci sono anche Manchester United ed Atletico Madrid, ma la Juve ha già avviato i primi contatti e, dopo l’affare Zakaria, tra il ‘Gladbach ed i bianconeri i rapporti sono ottimi. Arthur e Ramsey andranno via, Rabiot ha ricevuto interessanti offerte dalla Premier, il Tottenham vuole Mckennie: una vera e propria rivoluzione verrà fatta nel reparto che in queste ultime stagioni ha convinto meno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Intesa con Pogba, spunta Arnautovic (ultime notizie)

KOSTIC PER ACCENDERE VLAHOVIC?

Prosegue la caccia all’esterno da parte della Juventus in questa sessione di calciomercato estivo. Il nuovo obiettivo bianconero, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è Filip Kostic, giocatore capace di ricoprire ogni ruolo sulla fascia sinistra: dal terzino all’ala d’attacco, esprimendosi al meglio come quinto di centrocampo con alle spalle una difesa a 3. La sua miglior caratteristica, però, è il cross, l’innata capacità di fare assist per i bomber della squadra: quinto per occasioni create in Europa tra i centrocampisti e secondo miglior cromatore nei top 5 campionati.

Calciomercato Juventus news/ Si lavora per il colpo Gabriel Jesus (ultime notizie)

Kostic, dunque, potrebbe essere l’elemento in grado di valorizzare al meglio il killer instinct di Dusan Vlahovic, con il quale condivide le origini e la maglia della nazionale serba. Il numero 10 dell’Eintracht Francoforte è fresco di vittoria dell’Europa League, conquistata contro i Rangers di Aaron Ramsey, ma ha il contratto in scadenza nel 2023, dettaglio che abbassa la sua valutazione a circa 15/18 milioni. La sua duttilità e la sua maturità (29 anni) sono perfette per le idee calcistiche dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ed il calciatore sogna la Serie A da sempre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA