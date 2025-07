Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Fuori Weah e dentro Sancho ma occhio a Kolo Muani 20 luglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VIA WEAH E DENTRO SANCHO

Il calciomercato Juventus, almeno sulle corsie, potrebbe presto sbloccarsi se andiamo ad analizzare la situazione riguardante il reparto offensivo. I bianconeri stanno cercando di mettere le mani su Jadon Sancho, in partenza dal Manchester United, e l’arrivo di questo esterno potrebbe concretizzarsi una volta definita la partenza di un altro giocatore che viene schierato in quella zona del campo.

Calciomercato Juventus News/ Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona. Contatti per Hojlund (20 luglio 2025)

Ricordiamo che Sancho, rientrato all’Old Trafford dopo il mancato riscatto da parte del Chelsea con cui aveva militato nella seconda parte dell’ultima stagione, non rientra nei piani dei Red Devils. Gli inglesi stanno infatti provando a rinnovarsi lasciando partire quei calciatori che avevano già manifestato l’idea di andare altrove, così da poter anche risparmiare su ingaggi importanti ma ingiustificati se si vanno poi a guardare i singoli rendimenti ottenuti una volta schierati in campo.

Calciomercato Juventus News/ L'esterno inglese è vicinissimo e spunta pure un portiere (19 luglio 2025)

Chi potrebbe far spazio a Sancho è Timothy Weah, indicato in uscita dalla Vecchia Signora da qualche settimana. Il suo agente Badou Sambague aveva criticato l’operato della dirigenza piemontese a seguito del mancato accordo per il trasferimento dell’assisto al Nottingham Forest ma adesso lo statunitense e la Juve sembrano potersi separare per davvero.

Il venticinquenne pare essere infatti molto vicino all’Olympique Marsiglia, società dove gode della stima dell’allenatore De Zerbi. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche lo stesso Weah sarebbe contento della possibilità di tornare a giocare nel campionato francese, visto che era stato prelevato proprio dal Lille, per un affare da 15 milioni di euro. I club devono ancora accordarsi sulla formula del trasfermento, coi francesi che vorrebbero un prestito mentre Comolli spinge per la cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus News/ Lucas Vazquez, contatti in corso. PSG interessato a Thuram (19 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOLO MUANI PIACE IN PREMIER

Il calciomercato Juventus è poi impegnato anche nel riportare a Torino un attaccante che ha fatto molto bene durante il periodo trascorso in Italia lo scorso anno. Stiamo parlando di Randal Kolo Muani, il cui prestito dal Paris Saint-Germain è terminato da una ventina di giorni e per il quale i transalpini non sembrano interessati ad abbassare la richiesta di 40 milioni di euro che servirebbero al fine di acquistarlo.

Lo stesso centravanti della Nazionale francese, che ha tolto il posto a Dusan Vlahovic tramite le prestazioni offerte sul terreno di gioco, non ha nascosto il suo desiderio di proseguire la carriera con i bianconeri msule sue tracce si registra ora anche la presenza di tre squadre che militano in Premier League. Il ventiseienne piace infatti non solo al Newcastle ma pure al Chelsea ed al Manchester United, da cui potrebbe invece arrivare l’alternativa visto l’interesse manifestato dagli juventini nei confronti di Rasmus Hojlund.