CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Porto interessato ad Arthur, Cremonese su Fagioli

Calciomercato Juventus news, Arthur in uscita e spunta il Porto

La dirigenza della Juventus è al lavoro in questi ultimi frenetici giorni di calciomercato estivo al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri nel corso della stagione appena cominciata. I bianconeri vorrebbero mettere le mani su un nuovo centrocampista visto l’infortunio patito da Pogba, costretto ad un lungo stop pur essendo appena tornato a costo zero dal Manchester Untied, ed il candidato principale sembrava essere stato individuato in Leandro Paredes del PSG.

Tuttavia i francesi stanno tirando un po’ troppo per le lunghe questa trattativa spingendo la Juve a guardare altrova ma, come spiegato dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, bisogna prima pensare a qualche cessione. Tra i calciatori maggiormenti indiziati a salutare Torino c’è sicuramente Arthur Melo, accostato allo Sporting Lisbona ed al Lione e per alcune settimane al Valencia del tecnico Gennaro Gattuso che però non ha mai affondato davvero il colpo. Secondo le indiscrezioni più recenti il Porto starebbe sondando il terreno per il brasiliano chiedendo però alla Vecchia Signora di partecipare al pagamento dell’ingaggio, cosa che non farebbe invece il Newcastle.

Calciomercato Juventus news, Fagioli potrebbe andare alla Cremonese

La Juventus è da sempre una delle società più attente ai giovani di talento ed anche in questa sessione estiva di calciomercato i bianconeri stanno trattando alcuni calciatori in questo senso. Nell’ottica di far spazio ad un nuovo centrocampista, i bianconeri starebbero pensando di lasciar andare a giocare in prestito Nicolò Fagioli, ventunenne finito nel mirino della neo promossa Cremonese. Rimane in stand by pure l’eventuale passaggio di Nicolò Rovella al Monza.

