Calciomercato Juventus News/ Possibile scambio col Psg Emre Can-Paredes a gennaio?

Possibile trattativa di calciomercato per la Juventus nella prossima finestra invernale, che però si aprirà solo tra qualche giorno, è certo quella che vedrebbe protagonisti, oltre allaVecchia signora, anche il Psg e Leandro Parades. Secondo infatti le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, pare che la dirigenza bianconera stia cercando di intavolare un affare con la squadra parigina, per realizzare uno scambio tra Paredes ed Emre Can già per il prossimo gennaio. Al momento però i termini dell’affare non paiono certo quelli desiderato dalla Juventus, visto che oltre all’argentino (che già diverso tempo fa era stato accostato ai bianconeri) vorrebbe un aggiunta in cash per fare a meno del profilo del giocatore tedesco nella seconda parte della stagione. Non scordiamo infatti che Emre Can, arrivato alla Vecchia Signora solo nel 2018, in stagione ha messo da parte solo 7 presenze in campionato e non è nella lista Uefa: pure però la sua valutazione non è inferiore ai 30 milioni di euro. Paredes di contro, è al Paris Saint Germania solo dallo scorso gennaio e certo sul mercato al momento ha una valutazione nettamente inferiore alla controparte tedesca. I prossimi giorni di calciomercato per la Juventus saranno dunque impegnativi.

