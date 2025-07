Il calciomercato Juventus sta valutando la situazione di Nelson Semedo mentre valuta uno scambio tra Malick Thiaw e Weston McKennie

Calciomercato Juventus News: destini incrociati per Malick Thiaw e Weston McKennie

In questi giorni i bianconeri sono riusciti a mettere a segno due colpi che sono serviti sia per motivi di bilancio che per motivi più pratici di campo, sono riusciti a portare a casa un giocatore tecnico e molto pericoloso in fase offensiva e un altro affidabile per la fascia destra capace di fare allo stesso modo la fase offensiva e quella difensiva.

Il calciomercato Juventus in queste ore sta valutando un altro possibile scambio per aggiungere un giocatore nel reparto offensivo, da allungare dopo il rinnovo di Gatti fino al 2030 che gli dovrebbe portare un ruolo centrale.

Il direttore generale Comolli sta valutando il profilo di Malick Thiaw, ventitreenne tedesco che è in uscita dal Milan ma che ha già rifiutato la destinazione Como, il ragazzo può essere un’ottima aggiunta vista la sua esperienza nella difesa a 3 e avendo ancora ampi margini di crescita.

Per concludere il trasferimento la Juventus avrebbe offerto ai rossoneri il cartellino di Weston McKennie, centrocampista tuttofare statunitense su cui Allegri ha sempre fatto grande affidamento negli ultimi anni in bianconero e che ha una valutazione simile al difensore nonostante l’età maggiore.

Calciomercato Juventus News: Nelson Semedo può arrivare da svincolato

Sulla fascia destra invece dopo aver chiuso l’arrivo di Joao Mario il calciomercato Juventus potrebbe nuovamente operare andando a prendere un giocatore tra quelli svincolati che possa prendere il posto di Savona in caso di sua cessione o essere utilizzato anche come braccetto di destra.

Il giocatore in questione è Nelson Semedo, terzino destro portoghese di trentuno anni che ha chiuso la sua avventura di cinque anni con il Wolverhampton con cui nell’ultima stagione ha realizzato 4 assist in 34 partite, per l’età avanzata potrebbe essere spostato nella difesa a 3 con compiti maggiormente offensivi.

Rimane poi da capire la situazione legata a Dusan Vlahovic, giocatore che è sempre più fuori dalla Juventus ma per cui non è ancora stata trovata una soluzione visto che la dirigenza bianconera vorrebbe evitare di fare una minusvalenza obbligandola quindi a cedere il giocatore intorno ai 20 milioni.

La squadra più interessata è sembrata il Milan che però non offrirà più di 10 milioni per il cartellino del giocatore e aspetterà fino agli ultimi giorni di mercato per cercare di convincere i bianconeri, pur di lasciar partire il serbo questa potrebbe essere una soluzione così come la rescissione consensuale del contratto.