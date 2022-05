Calciomercato Juventus news/ Pressing su Perisic, spunta Acerbi (ultime notizie)

Sono già ore calde per il calciomercato della Juventus. Dopo una stagione ricca di delusioni dal punto di vista sportivo, i bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e sono previsti grandi investimenti in tutti i reparti. Riflettori accesi soprattutto sul centrocampo, dove il sogno è il ritorno di Paul Pogba: il Paris Saint-Germain resta in vantaggio per il francese in scadenza con il Manchester United, ma la Vecchia Signora potrebbe puntare sulla volontà del classe 1993 di tornare a Torino, seppur con uno stipendio più basso di quello promesso da Leonardo.

Sempre per quanto riguarda il centrocampo, il calciomercato avvicina la Juventus all’Inter. Nessuna trattativa diretta, sia chiaro: la dirigenza bianconera è pronta a lanciare l’assalto a Ivan Perisic. L’esterno sinistro croato è in scadenza di contratto con i nerazzurri e difficilmente arriverà il rinnovo di contratto: l’ex Bayern Monaco chiede un biennale con opzione per il terzo anno da 6 milioni di euro netti a stagione. Il Biscione non arriverà a quelle cifre, Cherubini fiuta l’affare…

CALCIOMERCATO JUVENTUS: SPUNTA ACERBI

Sul calciomercato la Juventus sta agendo con grande forza sui colpi a costo zero e una delle piste più battute dagli uomini mercato è quella che porta ad Angel Di Maria. Il Fideo lascerà il Psg a costo zero e secondo il Corriere della Sera l’operazione è sui binari giusti. Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma manca poco: sarà fondamentale il prossimo incontro con l’agente Jorge Mendes. La proposta è di un contratto annuale con opzione fino al 2024 con un ingaggio di circa 7 milioni di euro netti all’anno. Da valutare, invece, la conferma di Moise Kean: il diesse Cherubini ha sondato il terreno con l’Everton per valutare la posizione dell’attaccante, che continua a fare gola in Premier League: secondo Tuttosport, sulle sue tracce ci sono da tempo Arsenal e West Ham. Infine, le novità per quanto riguarda il pacchetto arretrato e la tentazione di uno scambio con la Lazio: Francesco Acerbi in bianconero e Daniele Rugani in biancoceleste. Secondo TMW l’affare è in via di definizione: si tratta su uno scambio di cartellini alla pari e a titolo definitivo.

