Calciomercato Juventus News: i bianconeri pensano alle cessioni, poi potrebbero dare l'assalto a Davide Frattesi provando a strapparlo all'Inter.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FRATTESI RESTA UN’OPZIONE

Resta vigile il calciomercato Juventus che, come già spiegato, non ha necessariamente bisogno di vendere per mettere sotto contratto Jadon Sancho ma lo dovrà fare per altre operazioni, quelle che prevedono un importante costo del cartellino. Un esempio su tutti: Davide Frattesi, che rimane nei piani della Vecchia Signora.

Un’idea mai davvero appassita quella di strappare il centrocampista all’Inter, e una storia che si trascina da tempo: nell’ultima stagione Frattesi aveva manifestato, almeno così sembrerebbe, il desiderio di avere più minuti rispetto a quelli che Simone Inzaghi tendeva a concedergli, causa spiegata concorrenza in mezzo.

I gol pesantissimi in Champions League, contro Bayern Monaco e Barcellona, avevano fatto rientrare la situazione ma già a gennaio Frattesi avrebbe potuto lasciare l’Inter, con la Roma in pressing per riportarlo a Trigoria e altre squadre molto interessante al suo profilo. Tra cui appunto la Juventus che, ricordiamolo, in quel periodo stava già vivendo un calo strutturale e si avviava alla conclusione anticipata del progetto Thiago Motta.

Ora sulla panchina bianconera siede Igor Tudor, ma l’interesse della società per Frattesi non sembra essere calato: dopo tutto stiamo parlando di un calciatore che è stabilmente nel giro della nazionale e ancora in grado di raggiungere il picco di rendimento, dunque un elemento che potrebbe fare parecchio comodo alla Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PER FRATTESI SERVE VENDERE

Tuttavia per arrivare a mettere le mani su Frattesi il calciomercato Juventus ha bisogno di vendere: da questo punto di vista ci sono varie operazioni sul tavolo e le abbiamo già elencate, quelle che appaiono maggiormente avviate sono quelle di Timothy Weah al Marsiglia e Samuel Mbangula al Werder Brema, ma anche Nico Gonzalez è ormai in uscita (e potrebbe arrivare un bel gruzzoletto con una cessione in Arabia Saudita) e non bisogna dimenticarsi di Douglas Luiz.

Anzi: il brasiliano è anche quello che numericamente farebbe spazio a Frattesi nel centrocampo della Juventus, di fatto sarebbe un’entrata per un’uscita ma va comunque specificato che in questo momento l’ex di Roma e Sassuolo non fa parte dei calciatori che l’Inter ha “ufficialmente” messo in vendita.

Beppe Marotta però sa bene che un’offerta congrua, che sarebbe da almeno 40 milioni di euro, unita alla volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. Dal canto loro i nerazzurri meditano di rinnovare il contratto a Frattesi e Cristian Chivu vorrebbe provare a concedergli maggiore spazio, in questo senso la partenza tanto chiacchierata (ma non ancora avvenuta) di Hakan Calhanoglu potrebbe aiutare la Beneamata a trattenere il suo centrocampista e avere così un ideale rinforzo per la prossima stagione. La Juventus valuta il da farsi, il favorito in mediana in questa sessione è Morten Hjulmand ma il calciomercato può anche essere fatto di opportunità o repentini cambi di direzione…