Calciomercato Juventus News: Jeff Chabot può tornare in Italia

Questa sessione estiva per la Vecchia Signora è sicuramente influenzata dalla situazione di Vlahovic e la sua decisione di rimanere a Torino o scendere a patti con la società e trovare una soluzione temporanea o definitiva per il suo addio, nonostante ciò però la dirigenza sta tenendo aperte diverse porte per portare in Italia nuovi giocatori nel reparto offensivo.

Il calciomercato Juventus però non è solo attento all’attacco ma ha intenzione di rinforzare anche la difesa e soprattutto il centrocampo dove potrebbe lasciare una delle grandi delusioni della scorsa stagione.

In difesa la Juventus sta attenzionando il profilo di Jeff Chabot, ventisettenne tedesco che veste la maglia dello Stoccarda con cui è riuscito a trovare una sorta di consacrazione dopo anni in Italia non sempre facili divisi tra Sampdoria e Spezia, al suo ritorno in Germania è diventato una delle colonne delle sue squadre e ha dimostrato una grande affidabilità. Il prezzo del difensore dovrebbe essere tra i 10 e i 15 milioni ma i bianconeri potrebbero richiedere un prestito con diritto di riscatto in quanto il difensore potrebbe non partire in alto nelle gerarchie di Tudor.

Calciomercato Juventus News: André o Valentin Rongier in caso di cessione di Douglas Luiz

Ci sono poi due nuovi obiettivi a centrocampo per il calciomercato Juventus per cui in caso di cessione di Douglas Luiz si affonderà, l’idea principale è quella di acquistare André, mezzala brasiliana classe 2001 che gioca nel Wolverhampton e che è stato uno dei fautori della Copa Libertadores vinta dal Fluminense nel 2023.

Il prezzo del giocatore è abbastanza elevato, 30 milioni, e potrebbe essere raggiunto quindi solo in caso di cessioni ma il suo acquisto porterebbe a Torino un giocatore molto bravo negli inserimenti in fase offensiva ma anche nello spezzare le azioni degli avversari.

L’alternativa al brasiliano invece dovrebbe essere un giocatore più esperto e con caratteristiche più difensive, si tratta di Valentin Rongier, centrocampista di trent’anni dell’Olympique de Marseille che potrebbe essere messo ai margini da parte di Roberto De Zerbi, soprattutto in seguito all’acquisto di Angel Gomes. Il francese inoltre ha il contratto in scadenza nel 2026 e quindi il suo costo da 10 milioni potrebbe scendere a 5, anche per via dell’età avanzata, la Juventus comunque proverà a strappare l’accordo per un prestito anche se i francesi non sembrano disposti.