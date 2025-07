Calciomercato Juventus News: c'è anche Nuno Tavares tra le opzioni sugli esterni, i bianconeri sono pronti a presentare una super offerta alla Lazio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ASSALTO SULLE FASCE

Il calciomercato Juventus vuole sistemare le sue corsie laterali: un discorso che facevamo già ieri quando abbiamo ventilato l’ipotesi di una chiamata da parte di Igor Tudor a Jonathan Clauss, terzino destro francese che l’allenatore croato ha avuto sotto la sua guida nella stagione all’Olympique Marsiglia.

La Juventus in realtà è molto attiva in questa zona del campo: sta definendo l’addio di Timothy Weah, deve ancora verificare come (e quando) Juan Cabal tornerà dall’infortunio, probabilmente concederà più minuti ad Alberto Costa ma rimane corta in un settore che, giocando con il 3-4-2-1, chiede parecchie energie.

Ecco perché la società bianconera si sarebbe convinta di dare l’assalto a Nuno Tavares: si tratta certamente di una delle rivelazioni dello scorso campionato, autore di 8 assist con la maglia della Lazio e calciatore che sa ricoprire le due fasi con qualità e disciplina, un elemento molto utile per la Juventus.

Sul piatto, stando alle ultime indiscrezioni sul calciomercato Juventus, ci sarebbe un’offerta da 27 milioni più bonus: la Lazio lo ha pagato 6 milioni dall’Arsenal, che era proprietaria del suo cartellino, e dunque realizzerebbe una plusvalenza niente male, cosa che sarebbe anche utile visto il blocco del calciomercato in entrata. Claudio Lotito accetterà questa proposta? Lo dobbiamo ancora scoprire, ma le sensazioni potrebbero essere buone.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NUNO TAVARES, SI TRATTA CON LA LAZIO

Certamente per il calciomercato Juventus trattare con un presidente come Lotito non sarà semplice, in più bisogna dire che nel caso di Nuno Tavares ci troviamo di fronte a un calciatore che ha saputo garantire un grande rendimento nella Lazio di Marco Baroni, con il solo limite della forma fisica perché le partite giocate in Serie A sono state appena 23. Cresciuto tra Sporting Lisbona e Casa Pia, Nuno Tavares si è poi affermato nel Benfica ma ha anche avuto una buona stagione nell’Arsenal; ad un certo punto però nei Gunners non c’era più spazio, così sono arrivati i prestiti a Marsiglia e Nottingham Forest.

Ecco, anche qui non è un nome a caso quello del portoghese: Nuno Tavares ha giocato al Vélodrome nell’anno in cui l’OM è stato allenato da Tudor, e in quel caso è anche riuscito a segnare 6 gol (in tutte le altre stagioni si è fermato al massimo a uno).

Ora resta da capire se un eventuale acquisto di Nuno Tavares, che a certe cifre non arriverebbe per fare la riserva, significherebbe una cessione di Andrea Cambiaso ma quest’ultimo potrebbe giocare anche sulla fascia destra, e potrebbe essere dirottato come titolare in quel ruolo tenendo Alberto Costa come laterale alternativo, implementando una rosa che dovrà onorare anche la Champions League, sicuramente superando il girone ma provando anche ad arrivare almeno agli ottavi. Si tratta di un’operazione di calciomercato stuzzicante, vedremo se andrà in porto…