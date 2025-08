Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Arthur dovrebbe partire 3 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CACCIA A MORTEN HJULMAND

Il calciomercato sembra essersi sbloccato in queste ore per la Juventus anche grazie alla cessione di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia. Il direttore generale Damien Comolli, insieme con i suoi collaboratori, si sta dando parecchio da fare per sistemare la rosa bianconera piazzando i giocatori che non rientrano nei piani per la nuova stagione oltre ad aggiudicarsi gli obiettivi utili a migliorare l’organico.

Aspettando novità in merito al reparto offensivo, dove si lavora per riprendere Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain mentre Dusan Vlahovic potrebbe andare via verso fine agosto per accasarsi magari al Milan, la Juve sta pure valutando come potenziare la linea mediana che dovrà gestire il tecnico Igor Tudor durante la prossima annata calcistica.

Il profilo individuato per raggungere tale scopo è quello di Morten Hjulmand, di proprietà dello Sporting di Lisbona almeno fino al 30 giugno 2028 secondo quanto indicato dal suo contratto. Il centrocampista ha già avuto modo di esprimersi in Italia quando ha vestito la maglia del Lecce tra il 2021 ed il 2023, maturando quindi un’esperienza importante a partire dal campionato cadetto per poi conquistare la promozione in Serie A.

Il ventiseienne danese sarebbe ben disposto a sposare la causa della Vecchia Signora ma i biancoverdi sono fermi nel chiedere i 70 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria se dovranno dirgli addio prima del tempo. Lo stesso Hjulmand avrebbe già trovato l’accordo con i piemontesi per venire a firmare fino al 2030, oltre a percepire un ingaggio superiore a quello ora ricevuto dai portoghesi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DUE CLUB INTERESSATI AD ARTHUR

Sempre nell’ottica di completare operazioni in uscita, il calciomercato estivo attualmente in corso potrebbe essere l’occasione per la Juventus di salutare Arthur Melo in maniera definitiva. Rientrato alla Continassa dopo il prestito secco vissuto con il Girona da febbraio, il brasiliano sarebbe ancora legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza a giugno del 2027. Sulle sue tracce si registra la presenza dei biancorossi di Spagna, che sarebbero ben disposti a riaggiudicarselo dopo averlo impiegato per quindici volte dal momento del suo arrivo.

Per il ventottenne avrebbe manifestato un certo interesse pure il Besiktas ma i bianconeri di Tuchia, esattamente come gli iberici, non avrebbero ancora presentato una proposta d’acquisto ufficiale nei confronti della società piemontese che ne detiene il cartellino. Prelevato dal Barcellona nel 2020, in totale il sudamericano Arthur ha siglato un gol ed un assist in sessantatre presenze raccolte con la maglia juventina che non ha più vestito in impegni ufficiali negli ultimi tre anni.