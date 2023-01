CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pure il Tottenham su Vlahovic, l’Arsenal valuta McKennie

Calciomercato Juventus news, anche il Tottenham interessato a Vlahovic

La Juventus è alle prese con diversi problemi in questo mese di calciomercato invernale. Gli ingenti debiti cui deve far fronte la dirigenza e la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva potrebbero spingere lontano da Torino diversi calciatori e tra questi ci sarebbe anche il nome di Dusan Vlahovic. Accostato a squadre della Premier League con il Manchester United e l’Arsenal, secondo le indiscrezioni più recenti per il serbo si starebbe facendo avanti pure il Tottenham dell’ex Antonio Conte. Si attendono invece ulteriori conferme sui rumors spagnoli a proposito dell’interesse del Barcellona.

La Juventus potrebbe cedere alcuni elementi tra questa e la prossima cessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero aperto alla possibilità di cedere Weston McKennie, giocatore molto stimato dal tecnico Massimiliano Allegri e molto spesso utile nel corso della stagione con il suo rendimento offerto in campo. Valutato circa 20-25 milioni di euro, sulle tracce dello statunitense McKennie si registra la presenza dell’Arsenal che potrebbe presto farsi avanti per aggiudicarselo.

Calciomercato Juventus news, il Genoa ha riscattato Radu Dragusin

Intanto la Juventus ha incassato sei milioni di euro con il riscatto da parte del Genoa di Radu Dragusin in questi giorni di calciomercato invernale. Interpellato da Sport.ro, l’agente Florin Manea ha spiegato: “Dopo la partita contro il Venezia è stata attivata la clausola di acquisto, perché il Genoa ha raggiunto il numero di punti specificato nel contratto. Era fondamentalmente una formalità. C’è un serio interesse da parte dell’Inghilterra per lui, ma è al Genoa solo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Vogliamo che giochi un altro anno in Serie A e poi pensiamo che sarà pronto per qualsiasi top club al mondo. Lo osservano seriamente i cinque migliori club d’Inghilterra, ma per ora a Genova sta molto bene”.

