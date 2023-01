CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Real Madrid su Chiesa, Scanavino: “Gruppo compatto”

Calciomercato Juventus news, Chiesa un’occasione per il Real Madrid

La stangata della penalizzazione di 15 punti subita dalla giustizia sportiva potrebbe portare via dalla Juventus alcuni calciatori in fase di calciomercato. Diversi elementi potrebbero infatti decidere di non proseguire la loro avventura in bianconero in caso di mancata qualificazione alla Champions League od alle Coppe Europee e le altre big d’Europa monitorano la situazione in cerca di eventuali occasioni da cogliere. Chi potrebbe approfittare delle difficoltà vissute dalla Vecchia Signora anche a livello economico è il Real Madrid che, secondo quanto rivelato da Fichajes.net, avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa. Gli spagnoli, che seguono già con grande interesse Bellingham del Borussia Dortmund e Mbappé del PSG, avrebbero modo di aggiudicarsi un giocatore di primissimo livello su cui puntare per i prossimi anni a costi più contenuti se la Juve si troverà davvero costretta ad effettuare sacrifici sul mercato.

Calciomercato Juventus news, le parole dell’ad Maurizio Scanavino

La Juventus sta vivendo un momento difficile in questo gennaio di calciomercato e per fare un po’ di chiarezza sullo stato d’animo della squadra è intervenuto il nuovo amministratore delegato Maurizio Scanavino. Il dirigente bianconero ha spiegato a Sky Sport: “I giocatori? Ho visto grande compattezza, a partire dall’incontro di ieri, poi anche in quello col presidente Ferrero. Sono rimasto anche sorpreso, è un gruppo sereno, estremamente determinato. Anche i singoli messaggi social lo hanno dimostrato. Cherubini ha un ruolo da ds, con diverse mansioni. È inibito a fare una serie di attività. Ci siamo organizzati rapidamente. Ho trovato grande compattezza nella società, e abbiamo nominato Francesco Calvo a capo dell’area sportiva. È una persona nota, ha grande esperienza. Nelle possibili trattative di mercato mi aiuterà Francesco, insieme a Giovanni Manna, attuale ds della Next Generation”.

Calciomercato Juventus news, la ricerca di un nuovo direttore sportivo

In casa Juventus il calciomercato è dunque in fase di stallo a causa della mancanza di un vero e proprio direttore sportivo di ruolo dopo l’inibizione di Federico Cherubini. L’amministratore delegato juventino ha spiegato come Francesco Calvo e Giovanni Manna svolgeranno le mansioni del caso nell’immediato ma stando alle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane i bianconeri potrebbero cercare di aggiudicarsi uno tra Cristiano Giuntoli del Napoli, Giovanni Rossi del Sassuolo oppure Frederic Massara del Milan.

