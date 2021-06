CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Rebus Donnarumma: Allegri tace, ma Raiola si muove…

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANOVRE IN PORTA…

Gigio Donnarumma resta sempre nei pensieri della Juventus: questo si evince dagli ultimi rumors sul portiere della Nazionale che rischia di essere protagonista ai prossimi Europei pur essendo ufficialmente senza squadra. Il divorzio con il Milan si è già consumato, non ci sarà rinnovo del contratto per “Gigio” nonostante la Champions riconquistata dopo tanti tentativi andati a vuoto. La proposta di 8 milioni annui non è stata ritenuta sufficiente, con l’agente Raiola che non ha portato però immediatamente una nuova squadra come alternativa sul mercato.

La Juventus sembrava pronta a proseguire con Donnarumma la grande tradizioni dei portieri della Nazionale che da Zoff a Peruzzi a Buffon ha sempre visto il numero uno bianconero essere titolare anche in azzurro, salvo rare eccezioni. Ma Max Allegri, appena tornato a Torino alla guida della squadra, ha fatto capire di essere soddisfatto anche del polacco Szczesny, lanciando così un messaggio chiaro alla società: per Donnarumma non c’è bisogno di fare follie, offrendo magarti un ingaggio che peserebbe per anni sulle casse societarie, in affanno come quelle di tutti i top club europei dopo la pandemia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RAIOLA SI MUOVE PER DONNARUMMA

In questa sorta di stallo alla messicana Mino Raiola avrebbe alzato il telefono e avrebbe cercato un riavvicinamento con la dirigenza bianconera, rimembrando accordi verbali anche abbastanza recenti. D’altronde per Donnarumma le alternative non sono moltissime ad alto livello, la Roma ha mostrato interesse su input di Mourinho ma sembra non poter soddisfare le richieste del portiere, mentre il Barcellona pare orientato a dare fiducia al tedesco Ter Stegen, ormai affidabile e capace di contendere a Neuer il posto nella Nazionale tedesca. La Juventus torna dunque ad essere la destinazione d’elezione per Donnarumma che però al momento si è visto recapitare una sola offerta da 6 milioni annui, inferiore a quanto avrebbe percepito al Milan anche se il numero uno ormai ex rossonero non sembrava convinto, più che dell’ingaggio, dei progetti futuri del club. Raiola si sta dunque muovendo ma intanto Allegri tace, non ha fretta e sa di avere un grande portiere a coprirgli le spalle come Szczesny: e per Donnarumma gli Europei senza una casacca di club sulle spalle potrebbero essere una realtà, in attesa che lo stallo finalmente si risolva.

