CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Renan Lodi, Reguilon o Bernat per la corsia bianconera

Calciomercato Juventus news, tre nomi per la corsia dei bianconeri

La dirigenza della Juventus continua a lavorare sul calciomercato estivo per potenziare l’organico a disposizione di mister Allegri oltre alla trattativa in corso per Leandro Paredes del PSG. Preso un attaccante con l’arrivo di Milik dal Marsiglia e con il centrocampo ormai quasi sistemaro, i bianconeri stanno ragionando sull’innesto di un nuovo elemento sulla corsia mancina ed i nomi presi in considerazione, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, sarebbero tre.

Paredes alla Juventus?/ Calciomercato, nuovi contatti col PSG ad inizio settimana

La Juve vorrebbe infatti mettere le mani su Renan Lodi dell’Atletico Madrid dove non rientrebbe più nei piani dell’allenatore Diego Simeone sebbene la formula del prestito soltanto con obbligo di riscatto non soddisfi i piemontesi. Un’altra opzione sarebbe rappresentata da Sergio Reguilon del Tottenham di Antonio Conte: accostato pure alla Lazio ed al Nottingham Forest, lo spagnolo lascerebbe Londra in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L’ultima soluzione potrebbe essere rappresentata da Juan Bernat che dopo il sondaggio effettuato arriverebbe in prestito secco dal PSG.

Calciomercato Juventus news/ Ufficiale Milik, Allegri: "Sono molto contento di lui"

Calciomercato Juventus news, ufficiale Tommaso Mancini dal Vicenza

La Juventus si è sempre dimostrata una delle società più attente ai giovani di talento e questa sessione estiva di calciomercato non fa eccezione essendosi aggiudicata Tommaso Mancini dal Vicenza. Inizialmente vicinissimo al Milan, l’attaccante ha firmato con i bianconeri come si legge nella nota ufficiale pubblicata dai biancorossi: “La società LR Vicenza comunica di aver ceduto alla Juventus FC, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Mancini. Mancini, attaccante vicentino classe 2004, cresciuto con la maglia biancorossa, ha esordito in prima squadra il 4 gennaio 2021, registrando 13 presenze in Serie B. A Tommaso, i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni!”

LEGGI ANCHE:

Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, all.PSG: "Convocato per il Monaco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA