CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NUNO TAVARES A SINISTRA

Il calciomercato Juventus vuole rinforzare la fascia sinistra e per farlo avrebbe individuato in Nuno Tavares il profilo ideale. L’esterno riscattato dai biancocelesti dall’Arsenal per 9 milioni potrebbe infatti subito partire per andare altrove.

I bianconeri fanno pressing, ma d’altro canto la Lazio alza il muro e chiede la bellezza di 40 milioni di euro stando a quanto riportato da Sport Mediaset. Una cifra che la Juve non ha alcun intenzione di spendere per il portoghese.

Autore di 8 assist in questa stagione, Nuno Tavares sembrava aver finalmente trovato la sua miglior forma da anni a questa parte, anche se poi purtroppo si è dovuto ricredere poiché un infortunio dopo l’altro hanno complicato la sua stagione, che resta positiva.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHI SARÁ LA PUNTA?

Il calciomercato Juventus è alla ricerca anche di un centravanti. La situazione Vlahovic potrebbe clamorosamente sbloccarsi in favore della permanenza poiché Igor Tudor, suo grande estimatore, è rimasto con tanto di rinnovo. Per quanto riguarda Kolo Muani, si cerca di capire qual è la soluzione migliore sia per il giocatore che per le parti: il PSG vorrebbe cederlo a titolo definito mentre la Juventus difificlmente potrà pagare tale cifra e quindi preferirebbe il prestito. Gyokeres, un vero e proprio sogno a dire il vero, uno dei più quotati è Retegui: il centravanti dell’Atalanta potrebbe scegliere di porre fine alla propria esperienza a Bergamo per andare alla Juve. Chi potrebbe arrivare? Oltre al nome diun vero e proprio sogno a dire il vero, uno dei più quotati èil centravanti dell’Atalanta potrebbe scegliere di porre fine alla propria esperienza a Bergamo per andare alla Juve.

