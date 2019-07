Calciomercato Juventus News/ Rispunta con forza Chiesa! (ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere presto novità eclatanti. Lo si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamattina, venerdì 12 luglio, con un’ampia apertura su un nome da tempo accostato ai rossoneri, ma che negli ultimi giorni sembrava essere diventata una pista un po’ fredda. “Chiesa-Juve ricomincia” titola il quotidiano sportivo romano, spiegando: “Federico potrebbe rompere con Commisso. I bianconeri hanno l’ok del calciatore, il patron viola è deciso a tenerlo. Si avvicina il momento della verità.” Il nuovo patron italo-americano della Fiorentina ha affermato a più ripresa di voler togliere dal mercato Chiesa almeno per questa stagione, per vederlo confermarsi, per aiutare la viola nel suo primo anno di presidenza e poi rivenderlo eventualmente a peso d’oro nel 2020. Ma la Juventus sta lavorando ai fianchi e potrebbe essere lui il rinforzo per un attacco che continua ad essere affollato ma che presto potrebbe veder partire qualche pezzo tra Mandzukic, Dybala e Higuain.

Calciomercato Juventus News, Tuttosport apre su De Ligt

Calciomercato della Juventus sempre in primo piano anche nella prima pagina odierna di un altro quotidiano sportivo, stavolta si tratta del torinese Tuttosport. Che titola in apertura “De Ligt-Chiesa, ecco la Juve“, lanciando a sua volta la trattativa per l’attaccante della Fiorentina, ma facendo anche il punto sulla sempre caldissima possibilità che il difensore olandese possa passare dall’Ajax ai bianconeri. Si legge nel sottotitolo: “Trattativa serrata con l’Ajax per il difensore olandese. Svolta attesa nelle prossime ore.” I Lancieri non propongono sconti ma alla fine potrebbero accontentarsi di circa 67 milioni di euro, rispetto ai 75 richiesti, per il passaggio del difensore a Torino, con De Ligt che da tempo si è accordato con la Juventus per contratto e ingaggio. In più, una notizia relativa a Ramsey e Douglas Costa: è ufficialmente deciso che i due non parteciperanno alla tournée negli Usa ma continueranno ad allenarsi a Torino.

