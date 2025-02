Calciomercato Juventus News: Ronald Araujo la suggestione per l’estate

Il calciomercato Juventus inizia già a muoversi per il prossimo anno dopo una sessione invernale soddisfacente per allenatore e società anche se meno per i tifosi che si aspettavano nomi altisonanti soprattutto nel reparto difensivo, gli obiettivi principali per i movimenti bianconeri di questa estate sono riuscire a trattenere Randal Kolo Muani, che si è già presentato ai tifosi con 5 gol in 3 partite di campionato, riuscire a cedere Dusan Vlahovic, possibilmente in Premier League dove è più probabile che arrivino i soldi richiesti, e portare a Torino Ronald Araujo. Il difensore uruguagio era stato cercato da Cristiano Giuntoli già nella finestra di mercato invernale ma il veto di Hansi Flick aveva bloccato la trattativa che era però arrivata a buon punto.

Calciomercato Juventus retroscena/ Tentativo last minute per Frattesi, Fagioli all’ultimo (4 febbraio 2025)

Secondo gli ultimi rumors del calciomercato Juventus, però, sembrerebbe che la possibilità di vedere Araujo con la maglia bianconera si sia riaperta, il Barcellona infatti ha praticamente chiuso l’arrivo a parametro zero di Jonathan Tah, difensore ventinovenne del Bayer Leverkusen seguito anche da Bayern Monaco e Inter, che andrebbe a completare il reparto con Pau Cubarsì, titolare inamovibile della difesa di Flick nonostante i soli 18 anni, Eric Garcia, difensore spagnolo cresciuto nel Barcellona e perfetto sostituto di Cubarsì, e Inigo Martinez, difensore esperto che ha dimostrato al tecnico tedesco di potersi affidare a lui nel periodo di infortunio di Araujo. L’uruguagio potrebbe quindi essere ceduto così da liberare il monte ingaggi dei blaugrana, fondamentale per poter tesserare regolarmente nuovi calciatori, e per fornire una cifra importante da reinvestire nel mercato.

Calciomercato Juventus 2025, acquisti e cessioni: la pagella/ Voto 6,5: Kolo Muani top, ok Veiga

Calciomercato Juventus News: la possibile difesa della prossima stagione

Il calciomercato Juventus quindi ha iniziato a sondare il terreno con il Barcellona forte del rapporto positivo creato con la precedente trattativa, se in quel caso l’offerta era di un prestito secco fino a fine stagione, in questo caso Giuntoli e la dirigenza bianconera dovrebbero essere disposti a tirare fuori una cifra intorno ai 40 milioni ma che potrebbe essere abbassata più vicino ai 30 visti i diversi infortuni e il favore che la Juventus farebbe al Barcellona, magari anche con l’inserimento di una clausola sulla percentuale della futura rivendita in favore proprio del club catalano.

Calciomercato Serie A 2025/ Acquisti e cessioni: Milan e Fiorentina super, Roma, Lazio, Napoli e Juventus...

Nel caso dovesse essere finalizzato il trasferimento la Juventus e Thiago Motta avrebbe a disposizione nella prossima stagione una difesa titolare composta da Bremer, al ritorno dal brutto infortunio, e Araujo, nuovo acquisto, con Cambiaso, Kalulu, Savona e Cabal che potrebbero giocare come esterni bassi. In alternativa proprio lo stesso Araujo potrebbe occupare la posizione di terzino destro in cui più volte è stato schierato sia al Barcellona, da Xavi e Flick, sia in nazionale da Oscar Tabarez e Marcelo Bielsa.