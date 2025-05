CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PRONTA LA RIVOLUZIONE

Secondo Sky Sport, il calciomercato Juventus sarebbe ad un passo dalla rivoluzione: annunciata per certi versi, ma bisognerà capire quanto profonda. Partiamo dal tema più succoso: quello del nuovo allenatore. Si ripete da tempo che sarà Antonio Conte, e le indiscrezioni sembrano trovare sempre più conferme: i messaggi post-scudetto da parte di Aurelio De Laurentiis parlano di addio al Napoli, il presidente partenopeo – a differenza di quanto accaduto con Luciano Spalletti – sarebbe già rassegnato o meglio nella posizione di non impostare alcun braccio di ferro, il Napoli viene prima di ogni altra cosa e tra l’altro la società azzurra avrebbe già in mano un certo Massimiliano Allegri.

Conte invece è pronto a legarsi alla Juventus: e il salentino è attratto dalle grandi sfide, quella bianconera è stuzzicante perché il club che lui stesso aveva fatto risorgere dalle ceneri di Calciopoli, vincendo tre scudetti e riportandolo ai quarti di Champions League, ha vinto tre trofei in cinque anni ma non ha mai lottato per il tricolore, in Europa ha sempre rimediato magre (o magrissime) figure e servirebbe una scossa che Conte ha dimostrato a più riprese di saper dare, praticamente ovunque sia andato.

Ultimamente, a corroborare la tesi del nuovo sodalizio (voluto in primis da John Elkann) è ricomparsa un’intervista dell’allenatore a Belve, nella quale il diretto interessato si diceva pentito di aver lasciato la Juventus nel 2014 avendo fatto prevalere più l’istinto che la ragione; in più, questo lo ripetiamo rispetto a qualche giorno fa, Conte ha comunque trascorso quasi 20 anni in bianconero facendo il capitano e l’allenatore, e nelle sue vene scorre sangue bianconero (frase sua, anche se datata). Si parla di un contratto triennale già sul tavolo ma, dettagli a parte, sembra che l’annuncio possa arrivare presto, anche perché Igor Tudor che guiderà la Juventus al Mondiale per Club ha già chiarito che il suo futuro sarà noto prima che inizi la competizione.

JUVENTUS TRA VOLTI NUOVI E CONFERME

Non solo Conte però: il calciomercato Juventus come detto starebbe preparando una vera e propria rivoluzione. A fine marzo è saltato Thiago Motta, ma l’allenatore italo-brasiliano è stato la scelta forte di Cristiano Giuntoli, che per scommettere su di lui è arrivato alla rottura totale con Massimiliano Allegri – ricorderete la sfuriata del livornese nella serata della finale di Coppa Italia. Ebbene: non è un processo automatico, ma è chiaro che un direttore sportivo possa essere sfiduciato laddove vengano a mancare i risultati della sua scelta.

Di conseguenza, anche Giuntoli potrebbe avere le ore contate: come nuovo DS le indiscrezioni del momento portano anche a Frederic Massara (oltre al già citato Tony D’Amico). Attenzione tuttavia a un altro profilo, che in realtà potrebbe arrivare come Amministratore Delegato: quello di Damien Comolli, di cui si è parlato nei giorni scorsi. Oggi è il presidente del Tolosa, ma in passato è stato uomo di “costruzione” e si deve a lui la semifinale di Coppa di Francia del Saint Etienne, l’approdo di Luka Modric al Tottenham e quello di Luis Suarez al Liverpool, solo per citare i nomi più altisonanti.

Sarebbe lui l’uomo individuato dalla Juventus per far rinascere il club bianconero; dunque Elkann avrebbe preso il toro per le corna e deciso per il repulisti, l’unica figura che si salverebbe, ricordando anche le recenti dimissioni di Francesco Calvo, sarebbe quella di Giorgio Chiellini identificato – insieme a Conte – come ideale collante tra passato e presente. L’ex difensore in questo momento rappresenta la Juventus nelle relazioni “esterne”, ma per lui potrebbe essere pronto un nuovo ruolo, più vicino alla squadra: magari un team manager alla Lele Oriali, tanto per intenderci. Vedremo, ma secondo le fonti si parla di un terremoto da qui ai prossimi due-tre giorni e dunque l’attesa potrebbe essere breve.