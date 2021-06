Calciomercato Juventus news/ Ronaldo-PSG, in arrivo Gabriel Jesus?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RONALDO VENDESI…

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri non sembra farsi sedurre dai grossi nomi: anzi, sembra voler puntare innanzitutto a contenere i costi, prima di puntare ai rinforzi che il tecnico ha comunque chiesto per iniziare la sua nuova avventura in bianconero. E se si parla di tagli al budget, gli sguardi corrono tutti in un’unica direzione, quella di Cristiano Ronaldo che con il suo super ingaggio sarebbe un affare anche in caso di partenza gratuita.

Questo nonostante la Juventus voglia evitare l’eventuale minusvalenza con una partenza di CR7 a parametro zero. Mendes ha avuto mandato di trovare una destinazione consona ma un ritorno al Real Madrid non sembra praticabile, visto che anche le Merengues lo riaccoglierebbero solo di fronte a un massiccio taglio dell’ingaggio.

E allora l’unica destinazione fattibile è quel Paris Saint Germain che coltiva il sogno di portare più star possibili sotto la Tour Eiffel: l’unico club che al momento garantirebbe a Ronaldo di mantenere un certo standard economico.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IDEA GABRIEL JESUS?

Ronaldo al Paris Saint Germain significherebbe per la Juventus muoversi con disinvoltura maggiore sul mercato, per puntare elementi anche ambiziosi da portare alla corte di Max Allegri. Uno in particolare sembra stuzzicare la fantasia juventina nelle ultime ore ed è Gabriel Jesus, con l’attaccante del Manchester City e della Nazionale brasiliana che avrebbe dato via libera a un suo possibile arrivo in bianconero.

Questo perché Pep Guardiola, dopo la delusione della finale di Champions League persa, vuole riprovarci al massimo della determinazione e ha puntato il centravanti dei suoi sogni, quell’Harry Kane che sembra pronto a lasciare il Tottenham Hotspur per andare a guadagnare un ingaggio record nella sponda azzurra di Manchester. La Juventus tiene le orecchie pronte a carpire rumors favorevoli, anche se l’arrivo di Gabriel Jesus probabilmente comporterebbe un esborso non inferiore ai 40 milioni di euro, e sarebbe già un bel colpo per le casse juventine. Per questo bisognerà prima sfoltire sul mercato.

