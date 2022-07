CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ruiz, Milinkovic e Saul: tre nomi per rimpiazzare Pogba

Calciomercato Juventus news: Saul, Fabian o Milinkovic al posto di Pogba

L’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena arrivato in queste mese di trattative a parametro zero dopo aver concluso la sua avventura con il Manchester United, sta spingendo la dirigenza della Juventus a rivedere i propri piani di calciomercato per questa sessione estiva. Il centrocampista francese doveva essere uno degli elementi fondamentali da cui ripartire nella stagione che sta per cominciare ma l’infortunio rimediato in questi giorni lo potrebbe tenere lontano dal terreno di gioco per ben più di un mese mettendo così a rischio la sua partecipazione al Mondiale.

Raum alla Juventus?/ Calciomercato news, ecco il terzino sinistro per mister Allegri

I nomi accostati ai bianconeri per tutelare l’organidoc dopo quanto accaduto non mancano di certo ed in Italia i piemontesi starebbero valutando due profili in particolare, ovvero quello di Fabian Ruiz del Napoli e di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Per il serbo il patron Lotito continua, come ha sempre fatto, a chiedere non meno di 60 milioni di euro mentre per lo spagnolo il presidente De Laurentiis vorrebbe 35 milioni nonostante il contratto in scadenza tra un anno nel giugno del 2023. All’estero invece la Vecchia Signora ha messo gli occhi pure su Saul Niguez, centrocampista di proprietà dell’Atletico Madrid. Oltre all’infortunio di Pogba, l’arrivo di uno tra questi tre calciatori sarebbe fondamentale anche nel caso in cui dovessero partire sia Arthur che Adrien Rabiot.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Chiesto Veretout alla Roma, Rabiot verso Monaco?

Calciomercato Juventus news, De Ligt parla dell’ex tecnico Sarri

La Juventus ha effettuato una cessione davvero importante lasciando andare Matthijs De Ligt al Bayern Monaco in questa finestra di calciomercato. Intervistato in esclusiva da ESPN, il difensore olandese è tornato a parlare dell’avventura juventina dichiarando: “Scelsi di andare alla Juve con l’idea di giocare un calcio più offensivo perché l’allenatore era Sarri: ha una grande reputazione per ciò che ha fatto con Napoli e Chelsea e pensavo di avere uno stile più simile all’Ajax. Purtroppo dopo un anno è andato via. All’inizio alla Juve è stato difficile giocare a sinistra, poi a metà stagione io e Bonucci ci siamo invertiti. Non è che non ci volessi giocare, sia chiaro, ma sapevo di essere più sicuro giocando a destra. È stato comunque importante per il mio sviluppo.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Firmino e Paredes nel mirino. Si studia il colpo Raum

© RIPRODUZIONE RISERVATA