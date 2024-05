CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Samardzic torna d’attualità. In tre in partenza (ultime notizie 30 maggio 2024)

Il calciomercato della Juventus, dopo la scelta del nuovo allenatore, sta entrando finalmente in una fase concreta con diverse trattative in corso sia in entrata che in uscita. Tra i principali obiettivi del club bianconero è tornato di prepotenza il nome di Lazar Samardzic dell’Udinese, che già era stato nel radar del club torinese nella stagione precedente e che ora potrebbe essere corteggiato a cifre più basse rispetto a quelle che lo hanno costretto poi a restare un’altra stagione dalle parti del Bluenergy Stadium.

Sul fronte delle cessioni, la Juventus sta cercando di alleggerire la rosa e capire le possibili destinazioni di calciatori che potrebbero non far più parte dei piani di calciomercato del club. Moise Kean, autore di una stagione deludente senza gol, sembra destinato a partire in direzione estero. Anche Iling-Junior, che ha mercato in Inghilterra, e Mattia De Sciglio, reduce da una stagione difficile, sono sulla lista dei partenti. La Juventus ha però intenzione di monetizzare l’eventuale cessione a titolo definitivo di questi nomi di calciomercato per migliorare i parametri del bilancio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LA MISSIONE DI MOTTA

Il calciomercato della Juventus probabilmente vivrà la prima accelerata decisa dopo che il matrimonio col nuovo tecnico Thiago Motta, ormai formalmente definito, diverrà al 100% ufficiale. La firma dell’orami ex tecnico del Bologna è prevista per la prossima settimana a Lisbona, Motta si legherà alla Juve con un accordo triennale e sarà chiamato a modernizzare il gioco della squadra, che è stato la maggior fonte di critiche verso Massimiliano Allegri nell’ultima stagione.

Le linee guida per Thiago Motta infatti saranno abbastanza chiare: valorizzare i giovani come nell’ultima stagione è stato effettivamente fatto anche da Allegri (basti citare i nomi dello stesso Iling Jr., di Nicolussi Caviglia, di Yildiz, senza dimenticare Miretti e Fagioli già esplosi nella stagione precedente). La svolta dovrà arrivare sul piano del gioco, con i ragazzi bianconeri che dovranno offrire una mentalità in campo meno sparagnina e più propositiva, per ritrovare il feeling con l’Allianz Stadium,

