Il calciomercato Juventus vedrà presto interessanti movimenti per il reparto offensivo. Piace Sancho mentre occhio a quel che succede a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a scatenarsi

Il calciomercato Juventus vive al momento una fase relativamente di stallo visto che i bianconeri questa sera saranno impegnati contro il Manchester City di Pep Guardiola, nel terzo e ultimo match del girone. Allo stesso tempo la società ha diverse priorità ed in primo luogo vuole trovare una soluzione con Psg e Porto per Kolo Muani e Conceicao.

I due giocatori sono in prestito oneroso secco e quindi bisogna trovare un nuovo accordo. Maggiori chance per l’attaccante francese che il Psg ha messo in vendita ed il club sarebbe aperto ad una cessione, stavolta a titolo definitivo. Tra le varie opportunità si valuta anche l’addio del giocatore in prestito con obbligo di riscatto mentre molto diversa è la situazione di Conceicao e qui è piuttosto dura per i bianconeri.

Il Porto non transige, il club portoghese vuole i 30 milioni di euro della clausola e non fa alcun sconto a riguardo. Da queste due operazioni derivano anche i nomi in entrata e la società valuta diversi profili ma sono due i nomi che restano prioritari e che in fondo possono arrivare a cifre piuttosto contenute, l’inglese Jadon Sancho di proprietà del Manchester United e lo svincolato Jonathan David.

Calciomercato Juventus, sarà rivoluzione in attacco

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere presto una mossa ma in generale i colpi principali arriveranno direttamente dopo il Mondiale per club. Il giocatore canadese Jonathan David vedrà scadere il suo contratto con il Lille tra 4 giorni e potrà firmare con chiunque. Allontanata la pista Napoli ora il giocatore piace in Turchia e in Arabia mentre la Juve è il top club più vicino.

Se non ci sono problemi per la questione ingaggio le uniche difficoltà potrebbero arrivare dalla situazione legata alle commissioni e al bonus alla firma ma comunque l’accordo appare piuttosto complicato. La Juve è pronta a rivoluzionare il proprio attacco mentre per un nuovo bomber molto è legato al futuro di Dusan Vlahovic, ormai con un solo anno di contratto.

I presupposti di rinnovo tra Juve e Vlahovic al momento non ci sono e il serbo potrebbe liberarsi a parametro zero direttamente nella prossima stagione. A quel punto però la Juve non potrà fare grandi nomi in attacco e infatti al momento sono piuttosto complicate le piste Osimhen e Gyokeres.