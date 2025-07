CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SANCHO E NON SOLO

Ormai sappiamo bene che il calciomercato Juventus è sulle tracce di un calciatore specifico: si tratta di Jadon Sancho, il classe 2000 che dopo il prestito al Chelsea ha fatto ritorno al Manchester United ma è staro di fatto messo fuori rosa dai Red Devils, che gli hanno chiesto di trovare una nuova sistemazione.

I contatti per l’esterno inglese proseguono: Sancho è stato messo nel mirino da qualche settimana ormai, l’affare si può fare ma per il momento la Juventus è ferma su un’offerta da 10 milioni di euro più bonus, che non convince ancora il Manchester United nonostante la scadenza del contratto nel 2026.

Come già riportavamo un aiuto potrebbe arrivare dalla stessa società inglese che potrebbe pagare una buonuscita al calciatore, favorendo così economicamente la Juventus; tuttavia per il momento non ci sono ancora concreti o sensibili passi avanti, la trattativa prosegue senza sussulti con la sensazione che possa volerci ancora molto per chiudere.

Anche per questo motivo Igor Tudor chiede certezze alla società in modo da avere presto gli elementi cardine con i quali lavorare. Il calciomercato Juventus dunque si rivolgerà altrove? C’è la possibilità che sia così, sfruttando le mosse già operate in Premier League.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ECCO L’ALTERNATIVA A SANCHO

Ecco allora che il calciomercato Juventus, almeno come ipotesi, potrebbe sondare la Premier League andando in cerca di occasioni. Per esempio rivolgendosi a Newcastle, un club con cui la Signora ha già avuto contatti chiedendo informazioni su Sandro Tonali – e venendo sostanzialmente respinta al mittente – e che ora potrebbe rientrare nei discorsi. I Magpies non hanno troppi problemi economici, ma hanno appena acquistato Anthony Elanga dal Nottingham Forest: qualche uscita potrebbe esserci, anche solo per questioni numeriche. Un nome che potrebbe ad esempio lasciare il St. James’ Park?

Quello di Harvey Barnes: classe ’97, esterno che gioca prevalentemente a sinistra e dunque sulla corsia preferita di Sancho, arrivato a Newcastle nel 2023 dopo quattro anni e mezzo con la maglia del Leicester. Ha 200 presenze tonde nel campionato inglese, con 49 gol e 33 assist, mentre ha chiuso l’ultima stagione con ben 9 reti e 5 assistenze, tra l’altro giocando titolare solo la metà delle partite. Il Newcastle potrebbe realmente essere disposto a cederlo? Al momento è difficile pensarlo, ma se qualcuno dovesse bussare con l’offerta giusta l’ipotesi potrebbe anche essere presa in considerazione; la Juventus ci ragiona, il prezzo chiaramente sarebbe più alto rispetto a quello di Sancho ma forse in questo momento Barnes offre maggiori garanzie in termini di tenuta continuativa e momento di forma, dunque vedremo.