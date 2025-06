CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO E LEONI NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus è al centro di diverse indiscrezioni in questi giorni che precedono il Mondiale per Club 2025. I piemontesi mirano a potenziare la loro rosa in più di una zona del campo ed uno dei profili più interessanti emersi nelle scorse ore se parliamo del reparto avanzato è quello di Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United. Nell’organico dei Red Devils i bianconeri seguono pure Rasmus Hojlund, che piace anche all’Inter, ed Antony, brasiliano di ritorno dal prestito al Betis così come Sancho non è stato riscattato invece dal Chelsea. I Blues si erano aggiudicati l’inglese a titolo temporaneo ma piuttosto che trattenerlo hanno deciso di pagare la penale da 5 milioni di euro per rispedirlo ad Old Trafford.

A Londra Sancho non ha convinto e la tanta concorrenza hanno spinto il club allenato da Enzo Maresca a puntare su altri nomi ma tutto ciò potrebbe trasformarsi in un’occasione da cogliere per la Juventus. L’allenatore Ruben Amorim non pare interessato a trattenerlo e Sancho potrebbe dunque anche vivere presto un’avventura in Italia ricordando che ha soltanto un altro anno di contratto valido con lo United. In difesa invece il profilo più gettonato è Giovanni Leoni, di proprietà del Parma. Il diciottenne nato a Roma ha contribuito alla salvezza dei ducali con una rete in diciassette apparizioni ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 6 milioni di euro secondo Transfermarkt.com. L’interesse espresso nei suoi confronti anche dal Milan potrebe però spingere i gialloblu a chiedere molto di più per lasciar partire il centrale classe 2006.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PERMANENZA PER KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus deve come sempre fare i conti anche con i contratti di quei giocatori che sono arrivati a Torino in prestito e c’è un nome in particolare per cui i bianconeri sarebbero intenzionati a darsi da fare per trattenerlo ulteriormente. Stiamo parlando di Randal Kolo Muani, punta centrale classe 1998 che ha lasciato in prestito il Paris Saint-Germain per giocare in Italia dallo scorso gennaio fino al 30 giugno 2025.

Il ventiseienne francese avrebbe convinto tutti con i suoi 8 gol e due assist siglati in diciannove apparizioni divise tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il piano della Vecchia Signora sarebbe quello di poter contare ancora su Kolo Muani per un altro anno rinnovando il prestito e fissando un diritto di riscatto che si aggiri intorno ai 40/45 milioni di euro, come spiegato da La Gazzetta dello Sport. La permanenza di Kolo Muani sarebbe funzionale al futuro del reparto avanzato juventino che potrebbe infatti perdere presto Dusan Vlahovic, cercato in Premier League.

