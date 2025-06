Calciomercato Juventus News: sull'attaccante del Manchester United c'è anche il Napoli. Per l'americano ci sono due squadre inglesi (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO: C’È ANCHE IL NAPOLI

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di nuovi colpi per accontentare Igor Tudor. I bianconeri sono attualmente impegnati al Mondiale per Club vincendo 5-0 contro l’Al Ain, adesso invece ci saranno prima da affrontare il Wydad Casablanca e poi il Manchester City.

Tornando al mercato, torna di moda in orbita Juve l’ala offensiva del Manchester United Jadon Sancho. Reduce da due parentesi in prestito tra Borussia Dortmund e Chelsea, ora i Red Devils vogliono cederlo definitivamente.

Il problema della Juventus in questo caso è il Napoli, alla cerca del sostituto di Kvicha Kvarataskhelia. I partenopei si sono mossi con anticipo sull’inglese, strappando già l’accordo con il calciatore. Dunque la Vecchia Signora dovrà accelerare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC POTREBBE RESTARE

Il calciomercato Juventus potrebbe far cassa con la cessione di Timothy Weah. L’esterno statunitense classe 2000 è parecchio richiesto in Premier League, in particolare con Tottenham ed Everton che hanno individuato l’ex Lille come rinforzo perfetto.

A proposito di esterni, la Juve ha messo gli occhi su Wesley del Flamengo. Il brasiliano, che sta brillando al Mondiale per Club oltre che in campionato, piace anche alla Roma di Gasperini che lo voleva già dai tempi dell’Atalanta.

Su Dusan Vlahovic tutto potrebbe cambiare. Il serbo sembrava prossimo a salutare Torino, ma la permanenza di Igor Tudor è la chiave per convincere l’ex Fiorentina che ha già rifiutato l’Arabia e la Turchia mentre rimane viva la pista Milan.

