CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NON SOLO DAVID

Il calciomercato Juventus vuole continuare a migliorare il proprio reparto offensivo. Dopo l’arrivo di David, che ormai deve solamente svolgere visite mediche e anteporre la firma sul contratto, i bianconeri hanno intensificato i contatti con Sancho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha intensificato i contatti con il Manchester United per portare l’inglese a Torino. L’ex Borussia Dortmund è uno dei profili ideali per Igor Tudor, dato che arricchirebbe l’attacco.

Sancho è arrivato ai Red Devils con grandi aspettative poiché il suo passaggio da Dortmund a Manchester era stato rinviato di un anno. Nel suo periodo allo United però non è stato all’altezza e ora il club inglese lo vuole cedere a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE MOLTO ELLIOTT

Il calciomercato Juventus prosegue nei colpi in terra inglese. Infatti, oltre a Sancho che risulta comunque già ben avviata come trattativa, i bianconeri avrebbe inserito nel proprio taccuino anche il nome di Harvey Elliott del Liverpool. Il centrocampista arriva da un Europeo Under 21 da protagonista assoluto con un gol nella vittoria con la Spagna ai quarti di finale, una doppietta nel 2-1 con l’Olanda in semifinale e infine la rete che ha aperto le marcature in finale con la Germania (finita 3-2).

Il prezzo però è molto alto ovvero 58 milioni di euro, cifra richiesta dai Reds per lasciar partire il proprio gioiellino. In realtà potrebbe esser anche più bassa, ma in tal caso il Liverpool vorrebbe inserire l’opzione di recompra.