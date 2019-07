Calciomercato Juventus News/ Sarri annuncia rinforzi, ma prima… (ultime notizie)

Sempre chiacchieratissimo il calciomercato della Juventus, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del tecnico Maurizio Sarri, che al termine della prima gara dell’ICC tra Juventus Tottenham ha espresso la sua opinione sul mercato condotta dalla vecchia signora. “Arriveranno altri calciatori, disponiamo di una rosa piuttosto ampia in certe zone del campo e un po’ più stretta in altre. Qualche nuovo giocatore arriverà sicuramente, ma altri di certo se ne andranno”. Insomma sono giorni caldi in casa Juventus, con tanti rumors che alimentano le voci sia in entrata che in uscita. I tifosi chiaramente si aspettano qualche botto che possa permettere al club di fare la voce grossa anche in Champions League. Secondo siti e portali specializzati, la Juventus sarebbe sulle tracce di cinque giocatori importanti, sui quali affondare il colpo non prima di aver formalizzato qualche cessione necessario.

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici al lavoro per sbloccare alcune operazioni di mercato

Per Fabio Paratici il soggiorno a Singapore è durato un battito di ciglio. Il direttore sportivo dei bianconeri è tornato in Italia subito dopo la partita della Juventus con il Tottenham, ovviamente per mettersi al lavoro sul fronte del calciomercato. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, il dirigente della Juventus sarebbe concentrato su alcuni affari sia in entrata che in uscita. Ma l’arrivo di nuovi innesti, inevitabilmente, dipenderà dalle cessioni: una volta concluse, queste potranno dare il via libera ad alcuni colpi in arrivo. Il primo elemento con le valigie pronte sembra essere Sami Khedira. Sul centrocampista della Juventus ci sarebbero diverse società, tra cui il Fenerbahce che attualmente non sembra stuzzicare le fantasie del giocatore. Proprio per questo motivo sarebbe intervenuto Paratici, con il chiaro obiettivo di convincere il giocatore ad accettare la destinazione e quindi di ottenere un prezioso tesoretto dalla sua cessione.

