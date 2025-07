Calciomercato Juventus News: il terzino piace parecchio al club inglese. Per il centrocampo si cerca di capire la soluzione migliore (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, 30 MILIONI PER SAVONA

Il calciomercato Juventus sta cercando di costruire una rosa all’altezza delle richieste di Igor Tudor. Il nome di Sancho è naturalmente in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora, ma per arrivare al giocatore del Manchester United ci vogliono cessioni.

Una di queste potrebbe essere quella di Nicolò Savona. L’ex giocatore dell’Under 23 bianconera, promosso in Prima Squadra senza troppi dubbi da Thiago Motta, piace moltissimo al Newcastle che sarebbe pronto a sborsare quasi 30 milioni.

Savona è considerato dalla Juventus un giocatore funzionale sia ora che in futuro, ma davanti ad un’offerta importante da parte dei Magpies allora la società bianconera sarebbe disposta a sedersi intorno ad un tavolo e trattare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I NOMI A CENTROCAMPO

Il calciomercato Juventus vuole migliorare il centrocampo e in questi giorni si sono susseguiti diversi nomi. Ederson dell’Atalanta è il sogno ma molto probabilmente resterà tale visto che l’Atalanta non vuole in alcun modo privarsene.

Si è parlato di Bissouma del Tottenham che dopo l’addio di Postecoglou potrebbe salutare gli Spurs e la Premier League per cambiare completamente campionato, anche se in quel caso bisognerà vedere cosa vuole fare l’ex Brighton.

Infine occhio a Hjulmand, centrocampista ex Lecce acquistato dallo Sporting Lisbona. Ora i portoghesi si coccolano il proprio giocatore che ha una clausola da 80 milioni di euro. I biancoverdi son disposti a scendere, ma non sotto i 50 milioni.

