Calciomercato Juventus, si cerca una punta

Il calciomercato Juventus ancora deve cominciare ma la società bianconera vuole accontentare il tecnico croato Tudor, intanto sempre più vicino al rinnovo fino a Giugno 2027. Il club cerca un attaccante, il sogno resta Gyokeres ma ci sono enormi difficoltà e molto dipende soprattutto dal bomber bianconero Dusan Vlahovic.

L’ex attaccante della Fiorentina ha solo un anno di contratto con la Juve e al momento non sembrano esserci i presupposti per continuare insieme. Allo stesso tempo difficile trovare squadre al giocatore e questo complica anche le mosse del club, a caccia di più rinforzi per il reparto offensivo. E il club ha due o tre obiettivo nel mirino.

Come riporta DAZN il Napoli è forte sull’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, giocatore che piace molto alla Juve e al momento il bomber del club friulano sembra allontanarsi con destinazione Antonio Conte. Il Napoli non sembra aver problemi ad accontentare le richieste della società ed è pronta a investire oltre 30 milioni di euro, cifra che al momento ferma (e sul quale riflette) la Juventus.

Calciomercato Juventus, dubbi riguardo all’attacco. Intanto blindato un difensore

Il calciomercato Juventus vede in una punta la priorità, specialmente visto la situazione di Vlahovic e Kolo Muani con il giocatore francese ancora in bilico. La società vorrebbe rinnovare il prestito mentre il Psg preferirebbe una cessione a titolo definitivo. In ogni caso Tudor vuole attaccanti ed il sogno manco a dirlo è Gyokeres ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice, anzi.

Il centravanti dello Sporting Lisbona piace a tanti club, Juve compresa. Lo svedese ha molto mercato in Premier dove Arsenal e Manchester United sono pronte a fare grosse offerte sia allo Sporting che al giocatore e la Juve non può assolutamente partecipare ad aste, l’affare quindi si complica notevolmente.

Situazione simile anche per il canadese Jonathan David, giocatore con il contratto in scadenza tra poche settimane. La Juve c’è, ma sempre in Premier diversi club fiutano l’affare e la Juve ha difficoltà. Intanto c’è da registrare il rinnovo di Savona con la società torinese che ha blindato il difensore dall’assalto di big inglesi e spagnole.