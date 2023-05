Calciomercato Juventus News/ Scamacca piace, Morata può tornare per la terza volta

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PIACE ANCHE SCAMACCA

Servono 80 milioni di euro per acquistare Dusan Vlahovic: ormai lo sappiamo, il calciomercato Juventus valuta offerte per l’attaccante serbo che chiuderà una stagione molto difficile, ma che nonostante questo continua ad avere parecchi estimatori all’estero. Qualche società che possa garantire la somma potrebbe esserci; da valutare poi se la Juventus intenderà concedere uno sconto volendo comunque monetizzare, perché comunque sarà un’estate difficile con l’esclusione dalle coppe che è una realtà sempre più concreta. Dunque: chi arriverà qualora Vlahovic dovesse realmente lasciare la squadra bianconera?

Ieri abbiamo parlato di Rasmus Hojlund, profilo che piace parecchio ma che ha anche tanto calciomercato e una valutazione importante; incredibilmente poi la Juventus starebbe considerando il terzo ritorno di Alvaro Morata, che dalla sua ha l’affetto per questi colori e il fatto di conoscere molto bene ambiente e campionato ma, che al netto dell’età che inizia ad avanzare, certamente non è il profilo adatto per sostituire Vlahovic (lo dicono i numeri). Potrebbe non esserlo nemmeno Gianluca Scamacca, ma se non altro l’attuale attaccante del West Ham ha 24 anni e può ancora crescere: lui però potrebbe arrivare solo in caso di mancato riscatto di Arkadiusz Milik.

RABIOT ADDIO, CHI LO PRENDE?

In uscita invece il calciomercato Juventus è concentrato su alcuni addii. Non quello di Juan Cuadrado, così pare: sembrava tutto fatto per la separazione dal laterale colombiano, ma poi Mattia De Sciglio si è infortunato e dunque la società starebbe considerando, per cautelarsi, di rinnovare il contratto di Cuadrado per un’altra stagione, che diventerebbe la nona con la maglia bianconera. Chi saluterà è Adrien Rabiot, che dopo una stagione positiva vuole giocare le coppe: purtroppo per la Juventus sarà un addio a parametro zero, ma se non alto permetterà di risparmiare sull’alto ingaggio del francese. Rabiot per di più ha parecchi estimatori: il Bayern Monaco si è mosso da tempo per assicurarsi le sue prestazioni, ma è soprattutto in Premier League che si potrebbe scatenare una battaglia di calciomercato per il suo cartellino.

Il Newcastle, appena tornato in Champions League, vuole fare una campagna acquisti di un certo spessore (avendone anche le possibilità economiche) e Rabiot è uno dei calciatori nel mirino, in più ci sarebbero anche Arsenal e Liverpool perché alcuni elementi (Granit Xhaka in un caso, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain) stanno per lasciare. Senza dimenticarsi del Manchester United, di cui Rabiot aveva quasi vestito la maglia prima che le pretese di mamma Veronique fossero giudicate eccessive: ora, l’affare si può nuovamente combinare.











