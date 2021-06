CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Scambio Demiral-Tolisso, oggi vertice per Locatelli!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INCONTRO COL SASSUOLO PER LOCATELLI

Non solo Manuel Locatelli: la Juventus tiene aperto il fronte del centrocampo sul calciomercato con grande attenzione e lo stesso Massimiliano Allegri ha dato indicazioni di calciomercato chiare ai suoi: non esagerare sulla stessa pista, non farsi prendere per il collo da nessuno. La dirigenza juventina e il DG del Sassuolo Carnevali si incontreranno per parlare di Locatelli in settimana, ma il tecnico livornese ha chiesto di tenere aperti i contatti con il Bayern Monaco per capire se c’è la possibilità di arrivare a un suo vecchio pallino.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Pazza idea Gosens: servono 40 milioni!

Allegri vorrebbe portare a Torino Corentin Tolisso, mediano francese impegnato nell’Europeo con la nazionale di Deschamps e soprattutto in scadenza di contratto tra un anno con il Bayern Monaco e dunque sul piede di partenza dalla Bundesliga. Una situazione che il tecnico bianconero ha chiesto di monitorare visto che, proprio per la scadenza del suo accordo con i bavaresi, Tolisso potrebbe essere portato in Italia a un prezzo potenzialmente più che ragionevole, considerando le cifre del mercato attuale.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Accordo con Giroud, le cifre: e ora Ziyech!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TOLISSO-DEMIRAL SCAMBIO ALLA PARI?

Forse si tratta anche di un modo per mettere pressione al Sassuolo e invitare i neroverdi a non tirare troppo la corda per Locatelli, ma per Tolisso va detto che la Juventus ha già scoperto le carte con una contropartita che potrebbe interessare molto al Bayern. Si tratta del difensore centrale Demiral, che la Juve valuta circa 30 milioni di euro e che potrebbe dunque diventare protagonista di uno scambio con l’ex Lione.

Forse il Bayern pretenderebbe un minimo conguaglio economico a proprio favore ma la Juventus vede il contratto di Demiral scadere nel 2024 e dunque non ha le esigenze pressanti che i bavaresi si trovano a fronteggiare sulla partenza di Tolisso. Che comunque non potrebbe superare come valutazione i 30 milioni che la Juventus metterebbe sul piatto della bilancia con il cartellino di Demiral. Si attende un’apertura anche da parte del giocatore, per il momento concentrato sugli Europei, ma la pista potrebbe assumere contorni concreti già nei prossimi giorni, anche a prescindere dall’affare-Locatelli.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Idea Callejon in attacco, accelerata su Torreira

© RIPRODUZIONE RISERVATA