Il calciomercato Juventus dovrà aspettare prima di accogliere Jadon Sancho. Joao Mario arriva dal Porto come nuovo terzino destro

Calciomercato Juventus News: dal Porto arriva Joao Mario

In queste ultime ore è arrivata l’ufficialità del secondo colpo da parte del calciomercato Juventus che però getta molti dubbi tra i tifosi sull’operato di Comolli fino a questo momento, dopo l’acquisto di Conceiçao per quasi 40 milioni pagati in 3 o 4 rate i bianconeri hanno infatti portato a termine una seconda operazione con il Porto liberandosi di uno degli acquisti di Giuntoli della scorsa stagione.

Oltre a questo però i grandi colpi stanno tardando e anzi dopo le grosse spese della scorsa stagione non potranno essere portati a termine prima di aver completato alcune cessioni importanti.

A lasciare i bianconeri sarà Alberto Costa che era arrivato nel mercato invernale dal Vitoria Guimaraes per 14 milioni riuscendo a strapparlo allo Sporting Lisbona che era in netto vantaggio per l’acquisto del ventunenne, in questi mesi in Italia ha trovato poco spazio e quindi la scelta è stata quella di cederlo.

Il suo passaggio al Porto vedrà il conseguente passaggio di Joao Mario, terzino destro portoghese di venticinque anni, alla Juventus che riuscirà a ricevere anche 5 milioni di conguaglio per coprire la differenza di valutazione fatta per i due giocatori.

Calciomercato Juventus News: Jadon Sancho ancora lontano da Torino

Il grande colpo del calciomercato Juventus però dovrebbe essere Jadon Sancho che nonostante abbia da tempo espresso il suo gradimento nella destinazione bianconera e stia spingendo con il Manchester United affinché abbassi le sue richieste, dovrà ancora aspettare che i bianconeri concludano prima alcune cessioni.

Quella di Mbangula è molto vicina ma non basterà, servirà infatti prima quella di Weah così da riuscire a raccogliere i 25 milioni che i red devils vogliono per lasciar partire l’esterno che nell’estate del 2021 era stato pagato 85 milioni.

Ad aumentare le casse della Juventus potrebbe essere la cessione di Mattia Perin che è apprezzato da diverse squadre di medio bassa classifica e che dopo diversi anni come secondo portiere potrebbe voler rimettersi in gioco, tornando a giocare come titolare e a prendere sulle spalle il peso della squadra.

La squadra che si è mostrata più interessata al giocatore è il Como che lo vorrebbe acquistare per metterlo in competizione con Butez sul ruolo da titolare, sullo sfondo c’è anche il Sassuolo che gli darebbe il ruolo da titolare indiscusso ma che farebbe fatica a pagare il suo ingaggio molto elevato.