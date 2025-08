Il calciomercato Juventus vede i bianconeri pronti presto a rinforzare l'attacco. La priorità è chiudere per un nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus, occorre sfoltire la rosa

Il calciomercato Juventus parte dalle cessioni e prima di tornare a comprare il club deve fare cassa, sacrificando i giocatori che non sono utili al progetto di Igor Tudor ed in generale della società. Diversi nomi in uscita e solo dopo il club potrà lavorare in entrata, la situazione è ormai ben chiara a tifosi e dirigenza. A partire dalla situazione di Fabio Miretti.

Il giovane centrocampista, profilo classe 2003, è richiesto dal Napoli e le parti sono vicine ad un accordo per circa 15 milioni di euro, gli azzurri ne offrono 14 ma le parti sono davvero vicinissime a trovare la quadra definitiva e presto il giocatore potrebbe lasciare i bianconeri. Ma oltre a Miretti la situazione principale è quella per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, accostato a diversi club e in uscita.

La scorsa estate la Juventus ha pagato oltre 50 milioni per il giocatore e ora non può avere minusvalenze, sul giocatore c’è il Nottingham Forrest ma la Juve fa cessioni solo a titolo definitivo mentre gli inglesi offrono un prestito con diritto di riscatto e a cifre inferiori rispetto a quello che chiedono i bianconeri.

Calciomercato Juventus, dal centrocampo in attacco: occhio alla rivoluzione

In caso di addio di Douglas Luiz il calciomercato Juve potrebbe finalmente sbloccarsi a centrocampo e occhio al possibile arrivo di uno tra Bissouma e Hjulmand, quest’ultimo sogno – neanche troppo velato – di Tudor e della dirigenza bianconera. Ma oltre a lui c’è da risolvere la questione attaccante e in particolare quella legata a Dusan Vlahovic.

Il giocatore ha un anno di contratto e piace a diversi club, in particolare al Milan. Come riporta Sky Sport nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di uno scambio tra i due club italiani con Dusan Vlahovic e Malick Thiaw, contropartita gradita rispetto ad Adli e Bennacer, quindi le parti lavorano ad una soluzione il prima possibile.

Il club lavora per liberarsi di ingaggio e resta in uscita anche il nome del difensore centrale Daniele Rugani, difensore reduce da un’esperienza all’estero all’Ajax e che ora potrebbe partire nuovamente in prestito. Sul giocatore c’è il Sassuolo, il giocatore piace e potrebbe cosi partire in prestito.