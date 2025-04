Calciomercato Juventus News: difficile il riscatto di Francisco Conceiçao

La prima stagione dei bianconeri sotto la guida di Cristiano Giuntoli è stata fallimentare e per questo il direttore sportivo sta lavorando per il calciomercato Juventus del prossimo anno con l’obiettivo di sistemare le zone di campo ritenute non all’altezza e risolvere le situazioni problematiche di alcuni giocatori. Ovviamente al centro di tutto ci sarà la cessione di Dusan Vlahovic su cui dovrebbe esserci l’interesse anche dell’Aston Villa tra le squadre di Premier League, e poi la situazione di numerosi prestiti il cui riscatto è in dubbio dopo le ultime partite, nonostante le buone prestazioni.

Il giocatore in questione è Francisco Conceiçao uno dei più positivi di questa stagione sotto la gestione di Thiago Motta ma che ora con Igor Tudor potrebbe non trovare più molto spazio nelle rotazioni, il portoghese infatti è un esterno offensivo puro e difficilmente potrà essere impiegato su tutta fascia con anche compiti difensivi o dietro la punta in una posizione più centrale. L’esclusione delle ultime partite poi ha portato il ragazzo a scrivere un post nel quale scriveva “Un giorno capiranno” riferimento all’impiego che non gli era stato garantito da Tudor nel pareggio 1-1 con la Roma.

Calciomercato Juventus News: Jean-Philippe Mateta e Yan Couto le opzioni low cost

Il calciomercato Juventus sarà poi sicuramente concentrato ad assicurarsi un nuovo attaccante che però la dirigenza potrebbe aver già individuato, il preferito come già detto è Victor Osimhen ma potrebbe essere difficile da raggiungere, l’alternativa arriverebbe dalla Premier League e risponderebbe al nome di Jean-Philippe Mateta. Il ragazzo francese è un classe 1997 di proprietà del Crystal Palace con cui quest’anno ha segnato 13 gol e fornito 2 assist in 27 partite di campionato, le sue caratteristiche sono simili a quelle di Kolo Muani ma il suo prezzo è notevolmente inferiore, 40 milioni secondo la valutazione del club londinese.

Il calciomercato Juventus potrebbe poi andare verso l’acquisto di Yan Couto approfittando di un’offerta più bassa rispetto a quella con cui il Borussia Dortmund ha acquistato l’esterno brasiliano classe 2002 dal Manchester City la scorsa estate, il giocatore ex Girona è molto apprezzato da Giuntoli che già lo aveva contattato in estate salvo poi non riuscire a concludere la trattativa. Ora il Borussia Dortmund non sembrerebbe già più considerarlo importante per il progetto e potrebbe cederlo per una cifra nettamente inferiore intorno ai 15 milioni, che i bianconeri sarebbero ben disposti a spendere.