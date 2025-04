Calciomercato Juventus News: il sacrificio di Kenan Yildiz senza la Champions League

Senza la qualificazione in Champions League, che la sconfitta 1-0 con il Parma potrebbe aver allontanato, la società potrebbe essere costretta a rivedere il calciomercato Juventus che dovrebbe lavorare con un budget minore e limitato che per essere aumentato avrà bisogno di cessioni importanti. Si vorrà poi cercare di sistemare la situazione contrattuale di diversi giocatori con rinnovi che coincidano con un abbassamento dello stipendio o in alternativa con la cessione di quegli individui il cui contratto andrebbe a pesare troppo sulle casse della società bianconera.

Calciomercato Juventus News/ Manovre in difesa: occhi su un giovane e un terzino di qualità

Nel caso di necessità di vendere quindi il primo profilo del calciomercato Juventus potrebbe essere quello di Kenan Yildiz che dopo le avance del Bayern Monaco accoglie anche l’interesse di club inglesi, il Manchester United che si era già mosso nel mese di gennaio, ma soprattutto il Chelsea che in estate dovrebbe cercare di sfoltire la rosa e cedere diversi giocatori offensivi, su tutti Cristopher Nkunku. Il turco andrebbe ad inserirsi in un attacco molto interessante composto dal senegalese Nicolas Jackson e il talento britannico Cole Palmer, il leader tecnico della squadra di Enzo Maresca.

Calciomercato Napoli News/ Anguissa vicino all’addio a zero, assalto a Frattesi in estate (24 aprile 2025)

Calciomercato Juventus News: Maxim De Cuyper il nuovo Cambiaso

Altro protagonista del calciomercato Juventus sarà sicuramente Dusan Vlahovic che si spera possa aver attirato in questi anni l’interesse di qualche club, possibilmente in Premier League, che possa decidere di pagare la cifra richiesta dai bianconeri e soprattutto dare al serbo la cifra da lui richiesta, ovvero almeno i 12 milioni che il prossimo anno guadagnerebbe a Torino. Movimenti potrebbero esserci anche tra i terzini dove Andrea Cambiaso continua ad interessare a diverse squadre che però sono frenate dalle richieste della Juventus che si muovono tra i 60 e gli 80 milioni.

Calciomercato Juventus News/ Giuntoli sfida la Premier: Spurs e United su due obiettivi della Juve!

A sostituire la possibile partenza di Andrea Cambiaso per la fascia sinistra la Juventus starebbe seguendo due profili, il preferito è quello di Maxim De Cuyper, terzino belga classe 2000 del Club Brugge che come l’ex Genoa può giocare anche come mezzala e come esterno su tutta la fascia, da superare c’è il pressing del Milan che però se dovesse rinnovare Theo Hernandez non sarebbe più interessato. L’alternativa sarebbe Nuno Tavares, uno dei migliori nel suo ruolo in questa stagione di Serie A e che la Lazio potrebbe anche essere disposta a cedere di fronte ad un’offerta importante.