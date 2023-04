Calciomercato Juventus News/ Sfida al City per Barco, attesa per il riscatto di Milik

CALCIOMERCATO JUVENTUS: VALENTIN BARCO PER LA FASCIA

Eliminata dalla Coppa Italia e con il futuro incerto (nuovamente penalizzata? Esclusa dalle coppe europee), la Juventus pensa anche al calciomercato: forse è presto, visto che la squadra bianconera è comunque in semifinale di Europa League e al netto di tutto deve provare a difendere la Top 4 in campionato, ma certamente la Juventus deve iniziare a fare i suoi calcoli perché questa stagione sta lentamente trascinando la squadra in un vortice di scarse prestazioni e punti di domanda in costante aumento. La rosa va svecchiata, almeno in certe posizioni, e fornita di alternative: una risponde al nome di Valentin Barco.

Classe 2004, argentino, sarebbe quell’alternativa a Filip Kostic che quest’anno è mancata: un terzino sinistro capace di giocare anche in posizione più avanzata, utile in una difesa a quattro come nel 3-5-2 attualmente modellato da Massimiliano Allegri. Gioca nel Boca Juniors, che potrebbe lasciarlo partire; il problema è che su Barco è spuntato anche il Manchester City (oltre ad altre squadre europee) e la società inglese sarebbe già intenzionata a formulare un’offerta concreta, anche perché con l’addio di Zinchenko in direzione Arsenal la corsia mancina della squadra è rimasta sguarnita. Vedremo allora se la Juventus vincerà un eventuale braccio di ferro.

SI DISCUTE SUL RISCATTO DI MILIK

Calciomercato Juventus che deve anche valutare rinnovi e riscatti: in questa seconda casella rientra Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco che in estate è arrivato dall’Olympique Marsiglia. Per acquistarlo a tutti gli effetti i bianconeri dovrebbero sborsare 7 milioni di euro, forse 9 qualora determinati obiettivi venissero raggiunti; diciamo che Milik aveva iniziato bene la sua avventura alla Juventus ma poi si è perso per strada, come tutti gli attaccanti della Vecchia Signora che hanno faticato tantissimo a mettere la palla in porta nell’ultimo mese. Per il polacco abbiamo 8 gol in 30 partite: decisamente pochi, ma Dusan Vlahovic certo non ha fato meglio (anzi).

Dunque adesso la Vecchia Signora deve decidere se riscattarlo o meno: la cifra non è altissima, ma parliamo di un calciatore di 29 anni che forse per essere realmente performante e determinante avrebbe bisogno di una maglia da titolare. In più la Juventus deve prendere una decisione sui colleghi di reparto: Vlahovic sarebbe ceduto con un’offerta congrua? Cosa fare di Moise Kean, impiegato poco ma le cui cifre, in media, sono forse le migliori pur se non si pensa a lui come al reale numero 9 della squadra? Chi arriverebbe al suo posto, o al posto dell’ex Fiorentina? Domande che saranno analizzate con tutta probabilità a giugno: così anche il riscatto di Milik, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.











