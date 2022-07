CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sfida all’Inter per Bremer e Milenkovic, attesa Zaniolo

Calciomercato Juventus news, duello con l’Inter per Bremer e Milenkovic

La Juventus è in cerca di rinforzi utili all’organico di mister Allegri in questi giorni della sessione estiva di calciomercato e dopo aver completato il tesseramento sia di Angel Di Maria che di Paul Pogba, ora i bianconeri stanno lavorando per sistemare la difesa. L’olandese De Ligt è da tempo finito nel mirino di Chelsea e Bayern Monaco, tanto che i bavaresi stanno prendendo contatto con la Juve in queste ore come suggerito dall’arrivo del direttore sportivo Hasan Salihamidzic a Torino.

I biancorossi potrebbero chiudere la trattativa questa settimana e la Juve dovrà quindi trovare un sostituto per rimpiazzare l’olandese. I nomi più caldi in questo senso sono quelli di Gleison Bremer del Torino e Nikola Milenkovic della Fiorentina, entrambi però seguiti pure dall’Inter che dovrebbe sostituire Milan Skriniar, vicinissimo al Paris Saint-Germain. Il brasiliano ha una richiesta da 40 milioni di euro a cui i nerazzurri non si vorrebbero avvicinare a differenza della Vecchia Signora ed il serbo viene ritenuto uno degli elementi più importanti dai viola che cercheranno di trattenerlo.

Calciomercato Juventus news, fase d’attesa per Nicolò Zaniolo

Intanto prosegue il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Nicolò Zaniolo dalla Roma alla Juventus in questa finestra di calciomercato. Il giocatore sta continuando la preparazione in ritiro con la Roma nonostante il suo mancato impiego in amichevole contro il Trastevere ed al momento non si registrano novità significative in merito alla trattativa con i bianconeri ricordando che lo stesso Zaniolo avrebbe anche dato l’ok per rinnovare il suo contratto se non dovesse lasciare la Capitale dove al suo posto potrebbe arrivare Wilfried Zaha dal Crystal Palace.

