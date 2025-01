Calciomercato Juventus News, trovato il primo difensore

Il calciomercato Juventus è in piena evoluzione e si sposta da un obiettivo all’altro faticando a raggiungere le prime scelte per motivi economici o per la difficoltà nel convincere le società avversarie o i loro allenatore a lasciar andare i giocatori. Sembrava tutto fatto per l’arrivo in bianconero di Ronald Araujo ma durante le partite di Supercoppa spagnola Hansi Flick ha fatto capire di non aver intenzione di lasciar andare via il calciatore e di puntarci per il suo Barcellona, tanto da schierarlo titolare e assegnargli la fascia di capitano, scelta che gli ha fatto portare a casa il trofeo battendo il Real Madrid per 5-2.

Calciomercato Juventus/ Hofmann e Boniface, due piste fredde da Leverkusen (oggi 12 gennaio 2025)

La scelta di Cristiano Giuntoli allora è ricaduta su Alberto Costa, terzino destro portoghese in forza al Vitoria Guimaraes, che in rosa prenderà il posto di Danilo ormai promesso sposo del Napoli e che come lui offre a Thiago Motta la possibilità di essere schierato come difensore centrale. L’operazione sembrerebbe essere stata chiusa in breve tempo dai manager del calciomercato Juventus che ha superato la concorrenza del Brighton e l’interesse della Roma offrendo al club portoghese una cifra intorno ai 12 milioni di euro. L’arrivo di Alberto Costa andrebbe a tamponare un bisogno della Juventus che però cercherà di aggiungere anche un altro difensore alla rosa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Obiettivo Alberto Costa. Giuntoli preannuncia novità (12 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus News, l’obiettivo per l’attacco bianconero

Il secondo nome caldo per il calciomercato Juventus negli ultimi giorni è quello di Randal Kolo Muani, l’attaccante francese ventiseienne era stato acquistato dal Psg la scorsa stagione per la cifra di 95 milioni di euro dopo l’ottima stagione con l’Eintracht Francoforte ma in questa prima parte di campionato è stato impiegato solo in 4 occasioni. Nell’ultima uscita di Ligue 1 contro il Saint-Etienne inoltre l’attaccante non è stato convocato da Luis Enrique che lo ha definitivamente scaricato e messo ai margini del progetto.

Calciomercato Juventus news/ Araujo bloccato da Flick: trattativa in salita? (oggi 11 gennaio 2025)

Con Zirkzee più difficile da raggiungere visto il suo maggiore impiego nelle ultime partite Giuntoli ha spostato tutti i suoi sforzi sull’attaccante del Psg con l’intento di portarlo il prima possibile a Torino per cercare di ovviare ai problemi in fase realizzativa che la squadra di Motta sta riscontrando. L’intenzione di calciomercato Juventus è quella di prelevare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 40/50 milioni mentre il club francese spinge per inserire l’obbligo di riscatto così da assicurarsi la cessione del giocatore.