Il calciomercato Juventus si trova costretto a valutare l'arrivo di Jordan Teze dopo l'infortunio di Bremer mentre si allontana il sogno di Sandro Tonali

Calciomercato Juventus News: il Newcastle fa muro per Sandro Tonali

In questa pausa dalla Serie A la società bianconera ha dovuto fare i conti con alcune brutte notizie che impongono alla dirigenza di cambiare i suoi piani per il prossimo futuro e per quello più lontano nell’ambito dei trasferimenti necessari per rinforzare la rosa di Igor Tudor e permettergli di puntare alla vittoria dello scudetto.

Infortunio Bremer, si opera al ginocchio sinistro/ Quanto starà fuori? La Juve è preoccupata...

Il calciomercato Juventus aveva come priorità quella del centrocampo, oltre a trovare una soluzione per il rinnovo o l’addio di Dusan Vlahovic già nel mese di gennaio, ma ora questa sembra essere stata costretta a cambiare per diverse situazioni che si sono presentate.

La prima vede il secco rifiuto della società proprietaria del cartellino di quello che ormai non è più un segreto è il primo obiettivo dei bianconeri, ovvero il Newcastle di Sandro Tonali che ha fatto sapere alla Juventus e a tutte le società interessate al calciatore che per lasciarlo partire non accetteranno offerte sotto i 150 milioni.

Calciomercato Juventus News/ I bianconeri sognano Maignan e Tonali (10 ottobre 2025)

La cifra è ovviamente esagerata ma sta a simboleggiare la volontà dei magpies di trattenere il calciatore il più a lungo possibile e attorno a lui costruire il futuro della squadra che la dirigenza saudita spera possa essere piena di successi.

Calciomercato Juventus News: Jordan Teze come sostituto di Bremer

La seconda brutta notizia che andrà ad influire sul calciomercato Juventus è quella dell’infortunio di Bremer che lo costringerà a stare lontano dal campo da gioco per almeno un mese e mezzo se non di più e che obbliga ora Comolli e i suoi collaboratori a trovare un suo sostituto.

Yildiz via dalla Juventus?/ Calciomercato, possibile stallo sul rinnovo e il Chelsea... (oggi 9 ottobre 2025)

Il primo nome che interessa è quello del ventiseienne olandese di proprietà del Monaco Jordan Teze, calciatore che può essere schierato sia come difensore centrale che come terzino o esterno sulla fascia destra, permettendo così a Kalulu di tornare ad essere utilizzato come difensore.

Per il suo trasferimento i monegaschi chiedono 10 milioni ma i bianconeri sperano di riuscire ad intavolare una trattativa sulla base del prestito secco fino alla fine dell’anno o al massimo in prestito con diritto di riscatto così da valutare la permanenza del giocatore in base alle sue prestazioni.

Un’alternativa invece potrebbe essere il belga classe 2003 dello Sporting Lisbona Zeno Debast per cui però serve una spesa di almeno 25 milioni e che sicuramente i portoghesi non lasceranno partire se non a titolo definitivo, il ragazzo però sarebbe un’aggiunta utile per il ruolo di centrale e per la sua capacità di impostare il gioco.