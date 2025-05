CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: COLPO A ZERO!

Il calciomercato Juventus prepara un colpo a parametro zero: una notizia che rimbalza da più parti e che in particolar modo è stata lanciata su X dal giornalista Rai Paolo Paganini è quella che vuole Leroy Sané in procinto di lasciare il Bayern Monaco, ma non solo: la sua destinazione sarebbe la Continassa. In Germania si dice che Sané abbia cambiato procuratore, affidandosi a Pino Zahavi che in passato ha lavorato parecchio con la Serie A: inoltre, particolare non indifferente, il laterale tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e, dopo cinque stagioni in cui ha vinto quasi tutto, il suo futuro potrebbe essere altrove, magari proprio con la maglia bianconera.

Sané ha giocato in Inghilterra con il Manchester City e poi in Germania, due squadre al top: la suggestione di cambiare Paese e cimentarsi con un altro calcio potrebbe attirarlo e il calciomercato Juventus avrebbe già fatto passi avanti in tal senso, anche se rimane da capire fino a che punto.

Certamente un profilo simile che si libera a parametro zero fa gola a parecchie squadre: parliamo di un calciatore con 69 presenze con la Germania e 16 trofei con i club, con grande esperienza in campo internazionale. Davvero Leroy Sané potrebbe giocare con la Juventus il prossimo anno? Ce lo diranno le trattative di calciomercato…

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN GIOVANE NEL MIRINO

Non solo grandi colpi, il calciomercato Juventus sa bene di dover guardare anche conti e bilancio e, in più, c’è sempre il progetto sui giovani con l’appoggio della Next Gen. In questo senso si valuta anche il calciomercato dei giovani, e ce ne sarebbe uno che potrebbe sposare la causa bianconera: stiamo parlando di Gerard Yepes.

Classe 2002, la Sampdoria lo aveva portato in Italia ormai sette anni fa, ancora ragazzino: con i blucerchiati questo centrocampista, che può fare il perno in mezzo al campo, ha fatto tutta la trafila delle giovanili partendo dall’Under 17 e arrivando sino alla prima squadra, mettendo insieme poche presenze in Serie A (appena 9 in due anni) ma diventando protagonista in cadetteria.

La Sampdoria però è appena retrocessa in Serie C, per la prima volta nella sua storia: ora, Yepes è particolarmente attaccato al mondo doriano e dunque potrebbe anche decidere di rimanere per aiutare il club all’immediata risalita, ma ci sono anche forti possibilità che, anche per questioni economiche, saluti e vada a tentare una nuova avventura.

Il calciomercato Juventus potrebbe pensarci, per avere un’alternativa in cabina di regia: lo spagnolo non arriverebbe per essere subito un titolare ma potrebbe alternarsi con Manuel Locatelli ed eventualmente qualche altro calciatore che dovesse arrivare nella rosa. La storia insegna che giovani da far crescere e maturare possono essere utilissimi, dunque attenzione a quello che succederà.