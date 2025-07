Calciomercato Juventus News: per Jadon Sancho è quasi tutto fatto, bisogna solo risolvere la questione della buonuscita chiesta al Manchester United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI STRINGE PER SANCHO

Chiuso l’affare Francisco Conceiçao, il calciomercato Juventus si rivolge ora a Jadon Sancho: non è più un segreto il fatto che l’inglese in uscita dal Manchester United sia il tassello con il quale Igor Tudor ha intenzione di completare (forse) il suo reparto offensivo, e in questi giorni la trattativa è più che avanzata.

Al punto che Emeka Obasi, procuratore del calciatore, è volato a Torino per mettere qualche ulteriore mattoncino nella costruzione di calciomercato: una la richiesta in modo particolare, vale a dire quella legata alla buonuscita che Sancho chiede per lasciare definitivamente il Manchester United.

La cifra è di 5-6 milioni di euro: secondo la dirigenza dei Red Devils sono troppi, dunque Obasi ha portato alla Juventus la proposta della società inglese di smezzare questa cifra, così da agevolare il buon esito di una trattativa nella quale sono tutti d’accordo.

La Juventus nell’acquistare Sancho, l’esterno nello sposare il progetto bianconero e cambiare aria per rilanciarsi (anche in vista dei Mondiali), il Manchester United nel liberarsi di un contratto oneroso, monetizzare e provare a consegnare a Ruben Amorim una rosa funzionale ai desideri dell’allenatore portoghese. La sensazione che l’affare alla fine andrà in porto è forte, ma al momento non è ancora concluso e anche per questo regna l’apprensione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PER SANCHO, SI CHIUDE A BREVE?

L’operazione Jadon Sancho per il calciomercato Juventus è una priorità, e si potrebbe anche chiudere in breve tempo. Ieri avevamo parlato della possibile cessione di Nico Gonzalez, ma sul piatto ci sono anche quelle sempre più probabili di Timothy Weah, destinato al Marsiglia, e Samuel Mbangula per il quale il Werder Brema sembra aver trovato l’accordo giusto. Tecnicamente la Juventus non ha bisogno di aspettare di incassare: può acquistare Sancho e pagare il Manchester United già adesso, ma il problema per Damien Comolli sarebbe più che altro di una natura differente.

Vale a dire: portare a Torino Sancho senza aver venduto Nico Gonzalez potrebbe spingere le varie pretendenti all’argentino ad abbassare le offerte, conoscendo la necessità bianconera di cedere il numero 11. Dinamiche normali e classiche di calciomercato, ma che la Juventus deve studiare con attenzione: Nico Gonzalez potrebbe finire in Arabia Saudita ma piacerebbe anche all’Inter qualora i nerazzurri non dovessero arrivare ad Ademola Lookman (è nella lista insieme a Lois Openda e altri profili), adesso si valuterà però se eventualmente chiudere per Sancho ma tenere l’affare “congelato” fino all’uscita dell’ex Fiorentina, con il rischio però di consegnare a Tudor il suo rinforzo con qualche giorno di ritardo. Si vedrà…