Il calciomercato Juventus vede i bianconeri in grosse difficoltà nel piazzare le uscite. Per la difesa però occhio ad un possibile ritorno di fiamma.

Calciomercato Juventus, bianconeri in seria difficoltà

Il neo Ds Comolli è in grosse difficoltà e il calciomercato Juventus fatica a trovare la quadra, il club necessita di rinforzare la rosa dove serve ma allo stesso tempo deve liberarsi di esuberi, diversi giocatori per cui sono stati fatti grossi investimenti ma che alla fine non hanno reso secondo le aspettative. E cedere non è affatto facile.

Il caso più eclatante è quello dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, giocatore in uscita e con un solo anno di contratto. Trovare una squadra interessata non è semplice, nelle ultime ore si è parlato di uno scambio con il Newcastle ma le parti sono distanti e intanto questo blocca l’innesto di nuovi arrivi. Uno dei problemi principali però è sicuramente quello del brasiliano Douglas Luiz, grosso investimento del club bianconero.

La Juve chiede circa 50 milioni di euro per il giocatore, no a prestiti ma solo affari a titolo definitivo e si è parlato molto del Nottingham Forrest. Nelle ultime ore il club inglese ha deciso di affondare per Yunus Musah del Milan per cui sarebbero pronti circa 30 milioni di euro bonus compresi e questo complica le cose. In caso di acquisto di Musah il Nottingham chiuderà a Douglas Luiz.

Calciomercato Juventus, occhio ancora a due colpi in entrata

Prima le uscite e poi le entrate e il calciomercato Juventus attende novità come i suoi tifosi. Nelle ultime ore come riporta il giornalista Gianni De Biasis il Besiktas ha presentato un’offerta per Sancho che ha però rifiutato. Il giocatore attende ancora la Juve e spera di chiudere entro la fine del mercato. E’ tutto legato però alle uscite.

Per far posto a Sancho serve l’addio di Nico Gonzalez, profilo che piace in Premier League e che è finito nel mirino dell’Everton, la Juve attende offerta e il giocatore può partire per poco meno di 25 milioni di euro. Solo poi la Juve potrà provare l’assalto a Sancho ma i bianconeri attendono ancora l’offerta giusto per l’esterno offensivo argentino e non è semplice.

In casa Juve si lavora anche ad un possibile affare in prestito con diritto di riscatto per Renato Veiga, profilo che ha fatto bene negli ultimi sei mesi in maglia bianconera. Ora il giocatore è tornato al Chelsea ma è in uscita e potrebbe arrivare in saldo negli ultimi giorni di mercato.