Prima le cessioni e poi eventuali acquisti ma anche per questo il calciomercato Juventus è al momento davvero bloccato. La priorità resta Kolo Muani.

Calciomercato Juventus, è caos totale per le cessioni

Il calciomercato Juventus ha come priorità definire le gerarchie in attacco e chiarire il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha un anno di contratto e non resterà quasi sicuramente a Torino, al momento però c’è uno standby che preoccupa la dirigenza e non facilita l’arrivo di nuovi acquisti. Nonostante ciò il club vuole chiudere il colpo Kolo Muani.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (oggi 6 agosto 2025)

L’obiettivo della Juve è riportare l’attaccante in bianconero dopo sei mesi di prestito e si lavora ad un accordo con il Psg. Se il problema prezzo si può risolvere quel che chiede il club francese è una certezza di pagamento, no a nuovi prestiti ed al massimo un prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni, la Juve valuta e ci pensa ma potrebbe farlo a prescindere dall’affare Vlahovic.

Calciomercato Fiorentina News/ Due nomi al posto di Comuzzo, pronta un'offerta per Miller (6 Agosto 2025)

Colpo di scena riguardo l’affare Miretti con Igor Tudor che avrebbe bloccato la cessione. L’addio a soli 15 milioni ed il trasferimento al Napoli non convince sia il tecnico che i tifosi che spingono per la permanenza. Anche per questo si valutano strade alternative, occhio quindi ai colpi di scena e Miretti potrebbe restare a Torino nella prossima stagione. Eventualmente le parti parleranno di un eventuale rinnovo di contratto.

Calciomercato Juventus, spunta un nome nuovo per il centrocampo

Il calciomercato Juventus vede i bianconeri a caccia di un centrocampista con il club che sta provando a cedere Douglas Luiz al Nottingham Forrest. Se l’affare si concretizzerà a titolo definitivo il sogno del club bianconero è Hjulmand che costa circa 60 milioni di euro e cosi nelle ultime ore è spuntata un’alternativa davvero molto low cost.

Calciomercato Serie A News / Torino tra i più attivi, si sblocca il colpo del Como (6 Agosto 2025)

Come riporta Gazzetta.it piace molto Sangarè del Nottingham Forrest, un profilo fisico come chiede Tudor e un giocatore che potrebbe arrivare come parziale contropartita nell’affare Douglas Luiz. Si allontana intanto Sancho, finito nel mirino dell’Inter e il giocatore inglese difficilmente arriverà senza l’addio di un esterno e non ci sono al momento offerte per Nico Gonzalez, ancora in uscita.

Nome nuovo per la difesa e la Juve pensa all’ex difensore del Torino Wilfried Singo, attualmente al Monaco. Il giocatore è un jolly che può giocare sia come centrale che come terzino a destra e la formazione torinese lo valuta circa 30 milioni di euro. Una trattativa dura e si valutano cosi nomi nuovi sul mercato.