Calciomercato Juventus News/ Si insiste per Koopmeiners, l’Arabia Saudita piomba su Soulé (26 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SOULE’ IN ARABIA?

Il calciomercato Juventus non riguarda solo agli attuali giocatori bianconeri, ma anche ai futuri. Come per esempio Matias Soulé, attualmente in forza al Frosinone ma di proprietà dei bianconeri. Il gioiellino argentino è stato protagonista fino a questo momento di una prima parte di Serie A super positiva con 9 reti e 1 assist, numeri estremamente buoni per il classe 2003 al primo vero anno da titolare. Su di lui ci sono già gli occhi di gran club esteri tra cui l’Arabia Saudita.

Calciomercato Juventus News/ Felipe Anderson arriva a zero, Kean-Atletico: fatta (oggi 25 gennaio 2024)

I grandi passi avanti della Saudi League hanno portato a convincere anche i giocatori più giovani a scegliere sostanzialmente i soldi e un campionato meno competitivo piuttosto che sognare la Chmapions League. Per questo motivo l’Al-Ittihad si è fatta avanti per l’ex Velez con un’offerta di 30 milioni di euro recapitata direttamente ai bianconeri. Soulé, ancora prima di qualsiasi altra decisione altrui, ha deciso di mettere a tacere queste voci rifiutando la proposta milionaria dall’Arabia Saudita. Il giocatore rimarrà quindi concentrato sul Frosinone per poi tornare a Torino e decidere il suo futuro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Se parte Iling il big nel mirino è Sudakov (3 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOOPMEINERS IN ARRIVO?

Uno dei sogni di calciomercato Juventus è senza dubbio Teun Koopmeiners. Il giocatore dell’Atalanta era uno dei nomi in orbita bianconera già nel mercato estivo, salvo poi un nulla di fatto e l’olandese rimasto a Bergamo. Questa potrebbe però essere la sua ultima stagione in neroazzurro dato che la Juventus sembra far sul serio e sarebbe pronta ad un assalto definitivo all’ex AZ per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri.

Secondo Tuttosport, la richiesta dell’Atalanta si aggira sui 40/45 milioni di euro, una cifra che la Juve avrebbe intenzione di arrivare attraverso la cessione di due calciatori. Il primo sarebbe Arthur, arrivato dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanic ma a tutti gli effetti un feeling mai sbocciato in bianconero. Il brasiliano sembra trovarsi bene a Firenze e potrebbe trasferirsi definitivamente alla Fiorentina. L’altro sarebbe Matias Soulé: come abbiamo spiegato prima, non ci sarà l’Arabia Saudita nel futuro dell’argentino ma qualche offerta interessante della Premier League potrebbe far vacillare sia la Juventus che il talento di Mar de la Plata.

Calciomercato Juventus news/ Kroos, suggestione di fine anno o colpo alla Giuntoli? (29 dicembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA