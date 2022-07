CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si lavora al terzo ritorno di Morata, Sampdoria su Pjaca

Calciomercato Juventus news, Morata per la terza volta in bianconero

La Juventus è alle prese con la cessione di De Ligt al Bayern Monaco in questi frenetici giorni di calciomercato ma le operazioni in entrata non sono certe finite qui. Oltre al fatto di dover sostituire in maniera adeguata il difensore olandese, i dirigenti del club bianconero starebbero ragionando anche sul potenziare il reparto avanzato tramite il terzo ritorno a Torino di Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto per i 35 milioni di euro fissati.

Secondo le indiscrezioni più recenti, i colchoneros non riterebbero Morata un giocatore fondamentale su cui puntare nella stagione che sta per cominciare e sarebbe dunque stato inserito nell’elenco dei giocatori cedibili. Il tecnico Simeone non si è mai disperato per trattenere l’ex madridista a differenza di mister Massimiliano Allegri, il quale avrebbe suggerito ai vertici della società di riaggiudicarsi proprio lo spagnolo.

Calciomercato Juventus news, la Sampdoria vorrebbe Pjaca

Detto di Morata, c’è un altro calciatore del reparto avanzato che non sembra aver mai convinto realmente la Juventus e che potrebbe partire anche in questa sessione di calciomercato estivo, ovvero Marko Pjaca. Arrivato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria, il croato ha giocato in prestito tra il 2018 ed il 2022 con le maglie di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa e Torino. Interpellato da Il Secolo XIX, il vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei ha confermato l’interesse dei blucerchiati dichiarando: “Stiamo trattando Pjaca, ormai si sa e siamo fiduciosi di riuscire a chiudere.”

