Calciomercato Juventus News/ Si lavora sulle cessioni: Bonucci non è intoccabile (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TANTI ESUBERI DA PIAZZARE

Il calciomercato Juventus è, anche se ancora non ufficialmente, nelle mani di Cristiano Giuntoli. La missione numero uno dell’ex Napoli sarà quella di risolvere gli esuberi perché senza sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, sarà difficile fare altri acquisti dopo quello di Timothy Weah. E dell’elenco dei giocatori in uscita fa parte anche Leonardo Bonucci, che con i suoi 36 anni e l’ingaggio da 6,5 milioni di euro netti è certamente lontano dai parametri del nuovo ciclo bianconero.

La risoluzione del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 non sembra essere un’ipotesi e, quindi, la Juventus cerca una soluzione in uscita per il suo difensore. L’ipotesi di una pensione dorata in Arabia Saudita e quella di raggiungere l’amico Chiellini negli Stati Uniti, non sembrano allettanti. Al momento l’unico club che ha destato interesse è il Newcastle. Il nuovo club di Tonali, che gioca anche la Champions League, starebbe facendo tutte le valutazioni del caso tra condizioni economiche, tecniche, fisiche e motivazionali per poi valutare l’eventuale offerta.

ZAKARIA PROSSIMO ALL’ADDIO

Calciomercato Juventus: tra i tanti esuberi quello più vicino a salutare il club sembra Denis Zakaria. Sul calciatore, infatti, è vivo l’interesse di diversi club, West Ham in primis. La società inglese ha già incontrato l’entourage dello svizzero e attende ora di parlare con la dirigenza bianconera. Dalle parti della Continassa filtra sempre più ottimismo nonostante la distanza tra richiesta (20 milioni di Euro) e offerta (poco più della metà). Ma un accordo, anche se a metà strada, si può trovare facilmente.

