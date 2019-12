Calciomercato Juventus news/ Si punta su Haaland. Rabiot parte a gennaio?

Benché manchi ancora qualche giorno all’apertura della finestra di gennaio del calciomercato, per la Juventus è già ora di mettersi all’opera, anzi la dirigenza bianconera sta già lavorando assiduamente per rinforzate lo spogliatoio di Sarri. In tal senso il primo nome che viene in mente è certo quello di Erling Braut Hasland, che da tempo è finito nel mirino della Vecchia Signora. Il profilo è ben noto: si tratta dell’attaccante anglo norvegese ora in forza al Salisburgo, che sta pure vivendo un inizio di stagione davvero eccezionale. I numeri fissati a tabella sono eccezionali: Haaland solo in Bundesliga ha firmato 16 gol in 14 partite e in champions il bilancio è di 8 reti in 6 incontri. Non ci sorprende dunque che Haaland sia il prossimo desiderio di mercato della Juventus. Pare poi che i bianconeri abbiano già anticipato la concorrenza e l’operazione potrebbe essere già in chiusura nelle prossime settimane sulla cifra di 30 milioni di euro più bonus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: RABIOT IN PARTENZA?

Per chi potrebbe arrivare a Vinovo ecco che potrebbe esserci una partenza per la Juventus nel calciomercato invernale: parliamo di Adrien Rabiot, che solo dopo mezza stagione in bianconero sarebbe già pronto a fare la valigie. Il francese dopo tutto non ha fatto vedere grandi cose sotto la direzione di Sarri in questa prima parte dell’anno: in Serie A ci ricordiamo appena 9 presenze in campo e 511 minuti per l’ex Psg. Troppo poco per un giocatore da cui tutti si aspettavano molto di più, ma che al contrario sta ancora facendo fatica ad adattarsi al calcio italiano. Dalla Francia poi arrivano indiscrezioni importanti di una sua prossima partenza, con la quale pure la squadra bianconera realizzerebbe un’importante plusvalenza. Difficile però immaginare una possibile meta per Rabiot e anzi non è neppure scontato il suo addio già a Gennaio. Nei giorni scorsi poi Sarri e lo staff tecnico ha preso le difese dello stesso francese, che verrebbe confermato in rosa, almeno fino all’estate. Solo allora verrebbero fatte le consone valutazioni sul tenere in rosa o meno il centrale: insomma non è impossibile pensare che gli venga concesso ancora un poco di tempo per convincere. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, visto che c’è la sensazione che l’affare si possa chiudere in un lampo alle giuste condizioni:m per ora però nessuno ancora si è fatto avanti per lo stesso Rabiot.

