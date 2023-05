Calciomercato Juventus News/ Si ripartirà da Fagioli e Iling, con loro anche Hojlund?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DA CHI RIPARTIRE

Non è detto che siano necessariamente i titolari per la prossima stagione, ma intanto il calciomercato Juventus si sta giustamente interrogando sul futuro. Da quali calciatori ripartire? La penalizzazione di 10 punti ha chiusole porte sulla Champions League, ma è comunque probabile che la Uefa intervenga anche se la sanzione dovesse venire sospesa, come si vocifera: la Juventus insomma non giocherà le coppe europee il prossimo anno, appare uno scenario plausibile, e allora il primo punto all’ordine del giorno è ripartire da chi è già nella rosa bianconera.

Calciomercato Juventus News/ L'esonero di Allegri costa 43 milioni, e il sostituto...

I punti fermi in questo momento sembrano essere Gleison Bremer e Federico Gatti, oltre a Nicolò Fagioli: due nuovi acquisti che si sono inseriti molto bene, un prodotto del vivaio che purtroppo si è appena fermato per la frattura della clavicola ma sarà al centro del progetto nella prossima stagione. parlando di giovani, anche Samuel Iling Junior dovrebbe rimanere e dunque sarà portato stabilmente in prima squadra; inoltre, ci sono dei veterani come Mattia Perin e Paul Pogba che vanno verso la conferma, al pari di Filip Kostic che il suo rendimento lo ha quasi sempre garantito. Adesso il punto è capire chi arriverà a implementare la rosa della Juventus…

Calciomercato Juventus News/ Enes Unal occasione per l'attacco, Rabiot può restare

HOJLUND PIACE MA A UNA CONDIZIONE

Appunto, i nuovi acquisti: il calciomercato Juventus pensa al centrocampo con Davide Frattesi che potrebbe prendere il posto di Adrien Rabiot ma vorrebbe avere la possibilità di giocare le coppe, poi c’è l’attacco perché il rinnovo di Angel Di Maria si è fatto abbastanza complicato e perché per Dusan Vlahovic, la società sembra essere stata abbastanza chiara, si valuteranno offerte in arrivo. Il serbo gode comunque delle stime di parecchio calciomercato, al netto di una stagione fatta molto più di ombre che di luci: per questo motivo si pensa che sarà lui il sacrificato per rifondare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, più Frattesi che Milinkovic per il centrocampo!

Da capire però se la strada sarà quella di investire l’intera somma su più giocatori o sul suo sostituto: nella seconda ipotesi il nome che è spuntato è quello di Rasmus Hojlund, che nell’Atalanta è diventato titolare scalzando Luis Muriel e Duvan Zapata e che anche con la Danimarca, in Nations League, ha avuto un avvio straordinario. Hojlund però piace a parecchi: il Manchester United, secondo QS, avrebbe già messo sul piatto 50 milioni di euro e questa cifra al momento non è spendibile dalla Juventus. Con la cessione di Vlahovic a una big europea tuttavia le cose potrebbero cambiare, dunque la situazione è in evoluzione…











© RIPRODUZIONE RISERVATA