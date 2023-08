CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si stringe per Lukaku. Dalla Turchia: Zaniolo bianconero (4 agosto 2023)

La Juventus sta vivendo un periodo di grande movimento sul calciomercato, con trattative in corso e voci sempre più insistenti riguardo a possibili nuovi arrivi e partenze. Dopo una tournée negli Stati Uniti conclusa con una vittoria di prestigio contro il Real Madrid, i bianconeri stanno lavorando duramente per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione con diversi movimenti che sembrano in procinto di concretizzarsi sia in entrata sia in uscita.

Una delle trattative più seguite riguarda Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. La Juventus ha già raggiunto un accordo di calciomercato con Lukaku per il contratto, che sarebbe della durata di tre anni con un’opzione per un altro anno. Tuttavia, bisogna ancora trovare un’intesa con il Chelsea per quanto riguarda l’indennizzo economico da pagare per il trasferimento del calciatore belga: lo scambio con Vlahovic sarebbe però in via di definizione, anche se i londinesi stanno cercando di ridurre la parte cash destinata alle casse bianconere.

Per quanto riguarda le uscite, la Juventus sta valutando diverse opzioni di calciomercato. Denis Zakaria potrebbe essere destinato al Monaco, e in caso di accordo tra le parti, il club monegasco sarebbe disposto a pagare i 20 milioni di euro richiesti dalla Juventus. Allo stesso tempo, ci sono stati nuovi contatti con Thomas Partey dell’Arsenal, ma l’acquisto del calciatore ghanese sarebbe legato a eventuali ulteriori cessioni in quel reparto, con Weston McKennie che potrebbe restare a Torino.

Tra le novità, spicca la voce proveniente dalla Turchia riguardo a Nicolò Zaniolo. Secondo le notizie di calciomercato diffuse dall’edizione turca della Cnn, il calciatore del Galatasaray sarebbe destinato a vestire la maglia della Juventus per una cifra di 30 milioni di euro più bonus. Zaniolo, 24 anni, ha concluso la scorsa stagione con il club di Istanbul dopo aver lasciato la Roma. L’interesse della Juventus per il giocatore è noto da tempo, ma ora sembrano esserci sviluppi concreti che potrebbero portare alla sua firma. Infine, un giovane talento italiano ha la possibilità di farsi notare in bianconero. Andrea Cambiaso, esterno sinistro reduce da un prestito al Bologna, sta cercando di convincere Allegri a puntare su di lui per la prossima stagione.

